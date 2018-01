Futbo / Regional «He venido aquí para relanzar mi carrera y la de la Gimnástica» Nacho Huertas, flanqueado por el presidente, Tomás Bustamante, y el secretario técnico, Bolado. / DM Nacho Huertas, la nueva incorporación del equipo de Pablo Lago, llega dispuesto a «dejarlo todo en el campo» y sumar un plus» JOSÉ COMPOSTIZO TORRELAVEGA. Viernes, 26 enero 2018, 07:33

«Mi primera opción siempre ha sido venir a la Gimnástica. A cualquiera le gusta jugar en un campo como el que tiene. Además me han hablado muy bien del club y de su masa social. Tengo ganas de empezar», explicó Nacho Huertas (Quintanar de la Orden, 1994), el nuevo fichaje de la Gimnástica, en un claro guiño a la afición blanquiazul. El toledano llega para blindar el eje del fútbol del conjunto de Pablo Lago, que ahora tiene un jugón más en nómina. El centrocampista viene del Socuellamos, donde apenas gozaba de minutos esta temporada, aunque es cierto que tuvo mayor protagonismo en las primeras diez jornadas, pero a partir de ahí desapareció de las alineaciones del técnico cántabro, Manu Calleja.

Su salida era la mejor solución y ahí no hubo dudas de cuál era su destino predilecto. El jugador tenía muy claro que quería llegar a la Gimnástica y por fin lo ha hecho. El Malecón fue escenario ayer de su puesta de largo con el equipo del Besaya, tras las negociaciones del secretario técnico de la Gimnástica, Carlos Bolado 'Chalana', con sus representantes. «Las conversaciones no se han alargado demasiado y se ha podido cerrar el acuerdo para que estuviera aquí lo antes posible», reconoció Huertas.

El nuevo media punta gimnástico llega con las ideas claras y la intención de sumar para conseguir el objetivo de ascender a Segunda División B. «Vengo a un equipo en el que ya se sabe que el máximo reto es quedar primero y subir, y para eso he llegado, para intentar sumar ese plus al equipo», explicó el jugador.

Su experiencia en la categoría, con una zurda certera y potente, visión de juego, capacidad de incorporación al ataque y un temible disparo desde media distancia, completan su hoja de servicios. «En juveniles me comparaban con el jugador del Real Madrid, Mesut Özil», recordó Huertas, que también quiso destacar su hambre y ganas de ayudar como sus principales credenciales. «Vengo a dejarlo todo en el campo, como he demostrado en los equipos que he estado, es tal mi ímpetu en algunas ocasiones que en el Socuellamos esta temporada me he hecho una brecha en la cabeza en dos ocasiones», aseguró el toledano. Una energía que no le vendrá mal en esta nueva etapa, ya que tendrá que pelear por un puesto en la media punta de El Malecón con varios de sus compañeros.

Ideas claras

«Para tener 24 años como tengo, creo que soy muy maduro y que tengo la cabeza muy bien amueblada, y para eso estoy aquí, para relanzar mi carrera y la de la Gimnástica», aseveró el jugador, que llega a Torrelavega seducido por el proyecto y las instalaciones.

Huertas podría debutar el próximo domingo (17.00 horas) ante el Velarde en La Maruca. «Estoy al cien por cien, por supuesto. Yo he estado entrenando al mismo ritmo que mis compañeros en el Socuellamos, lo que pasa que a última hora el entrenador tenía otro sistema y no jugaba con asiduidad, pero llego al 200 % para cuando me necesite el míster. Si es el domingo, yo estoy a su disposición», apuntó el quintanareño. El único refuerzo del equipo que preside Tomás Bustamante, hasta el momento, ha disputado un total de dieciocho encuentros, 12 como titular. Además suma un total de 1.056 minutos esta campaña y cuenta con cinco goles con el conjunto castellano manchego.