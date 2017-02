Un jugador del Senor escribe a la Federación para evitar que sancionen a un contrario que le placó

El rugby acostumbra a ofrecer ejemplos de grandes valores, compañerismo, respeto y deportividad en estado puro. Pues el último lo ha protagonizado un jugador del Independiente Rugby Club, el apertura argentino Marinao García. Durante el último encuentro de División de Honor disputado en San Román, en el que los verdes se midieron al Getxo Artea, el australiano Matthew Coles hizo un placaje en el aire a Mariano García y el árbitro del encuentro le expulsó con roja directa en el minuto 32.40 de la segunda parte (ver aquí).

Pero el rugby es un deporte en el que el 'fair play' está por encima de todo y por eso Mariano envió una carta a la Federación Española para tratar de evitar la sanción de su rival, un jugador que es muy importante para el Getxo, que se está jugando la permanencia en la élite del rugby español.

"Tras el partido del 29 de enero entre el Independiente y el Getxo se produjo una jugada en la que, desafortunadamente, el jugador número 8 del Getxo me placa en el aire. A causa de este suceso se procede a sancionar al jugador con tarjeta roja. Queriendo aclarar lo ocurrido, tengo que decir que el jugador en ningún momento puso en peligro mi integridad física ya que fue una situación muy rápida en la cual el balón bota, salto para cogerlo y, cuando estoy bajando, me placa. Al recibir el placaje contacto con todo mi cuerpo en el suelo, por lo que el placaje hacia mi persona no fue peligroso. El jugador número 8 del Getxo, automáticamente, me pide disculpas y me pregunta si estaba bien” escribe Mariano García en la carta a la Española. El apertura del Senor Independiente, que necesitó asistencia tras el golpe, pero pudo continuar en el juego normalmente, prosigue su misiva diciendo que “espero aclarar la situación, que solo fue una jugada aislada en la que no hubo mala intención” e insiste una vez más en que “no puso en peligro mi integridad física”.

Concluye este 'escrito de honor' con el deseo de que "el número 8 del Getxo pueda estar rápidamente en el terreno de juego, ya que esta clase de jugadores hacen que se disfrute más de este deporte". Mariano García se despide subrayando que espera “haber esclarecido la situación que solo fue una jugada más en un partido muy disputado”.

El Getxo alegó para que la tarjeta roja se considerara una tarjeta amarilla, ya que desde la directiva del club gualdinegro estiman que solo debió de ser una exclusión temporal ya que el placaje sancionado con expulsión directa no era agresivo ni con intención alguna de hacer daño. Pero la resolución del Comité de Disciplina Deportiva de la Federación ha sido la de “sancionar con suspensión por un encuentro oficial con su club al jugador Matthew Coles”, que no podrá ayudar a su equipo en el vital partido del próximo 19 de febrero ante el Barcelona, otro de los implicados en la lucha por el descenso. A Coles se le impone la sanción en su grado mínimo por el atenuante de no haber sido sancionado con anterioridad.

Las redes sociales, al hilo de este episodio de nobleza, exponen comentarios como “muy grandes”, “me encanta este juego”, “esto es respeto y compañerismo”, “a eso se le llama deporte”, “bien hecho”, “un 10” o “bravo Mariano, en el campo no se vio intencionalidad alguna, la amarilla hubiera bastado”.