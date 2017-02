Pablo Arrarte se apunta a otra Volvo

A este paso, le van a conocer los delfines de todos los océanos del mundo. Ha faltado tiempo para que Pablo Arrarte (Santander, 1980) tenga equipo para la próxima edición de la Volvo Ocean Race, que comenzará el próximo mes de octubre en Alicante. Con ya tres equipos confirmados para la regata, el cántabro ya ha encontrado acomodo en uno de ellos. Y será el de casa. El equipo español ‘Mapfre’, que la semana pasada anunciaba que su patrón sería Xabi Fernández, hacía público ayer el nombre de su primer tripulante, un Pablo Arrarte que disputará así su cuarta edición consecutiva de la Vuelta al Mundo.

Arrarte ya es uno de los nombres imprescindibles en cualquier regata de postín que se precie. Además de sus participaciones en la Volvo Ocean Race, el santanderino es un habitual en competiciones como la Sydney-Hobart –en la que ha ganado en las dos últimas ediciones el ‘Line Honor’, el llegar el primero a Hobart–. También ha logrado récords de velocidad a bordo del ‘Comanche’, el supermaxi norteamericano que ha contado en los últimos años con el cántabro.

El santanderino repetirá el puesto que ocupó en la última Volvo a bordo del ‘Team Brunel’ holandés. "A bordo del ‘Mapfre’ seré uno de los dos jefes de guardia. Es una función que consiste en ser el responsable de todo lo que pasa en cubierta durante mi guardia, velar por la seguridad de los tripulantes y que el barco vaya lo más rápido posible en todo momento", señala el cántabro.

Tercero en su primera participación, en la Volvo 2008-2009 con el ‘Telefónica Azul’; cuarto en la 2011-2012 a bordo del Telefónica en una regata que se les escapó en el último momento; y segundo en la 2014-2015 con el ‘Team Brunel’. El regatista santanderino no tiene otra cosa en mente que ganar de una vez la regata. "Para mí esta será la cuarta vuelta al mundo y el único objetivo es ganar. Sabemos que es muy difícil porque casi todos los equipos van a ir con ese mismo objetivo, por lo que debemos ser un poco conservadores en el sentido de no romper demasiadas cosas a lo largo de la regata, ser bastante regulares, tratar de no tener ningún pinchazo y así, al final de la vuelta, poder estar arriba".

El ‘Mapfre’, un VO65 idéntico a los demás barcos que competirá en la Volvo –se repite el mismo modelo de la edición anterior– ya está fuera de los astilleros de Lisboa y en breve, en el mes de marzo, comenzarán los entrenamientos. Antes, el primer paso será completar la tripulación del equipo español, en una edición de la Volvo en la que hay novedades. Con el fin de potenciar la participación de las mujeres en la vuelta al mundo –el año pasado compitió por primera vez un equipo femenino, el ‘Team SCA’–, habrá diversas combinaciones en cuanto a tripulantes. Así, podrá haber barcos compuestos únicamente por siete hombres; equipos de siete hombres y una o dos mujeres ; siete mujeres y uno o dos hombres; cinco hombres y cinco mujeres o barcos con 11 mujeres a bordo.

"En marzo empezamos una sesión de entrenamientos con el objetivo de ir completando la tripulación, testear a todo el equipo y, sobre todo, sacar números al barco para poder estar en la salida de Alicante con opciones y conociendo el barco a la perfección", explica Arrarte, "En esta vuelta al mundo, como en la anterior, todos los barcos son exactamente iguales, con lo cual sabes que tienes la misma herramienta que el resto de los equipos y que se deben buscar otros factores que marquen la diferencia".