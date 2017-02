El DS AutoGomas se examina en León

Vuelve la Asobal. Y vuelve con fuerza. El DS Auto Gomas recupera el ritmo competitivo tras el Mundial de Francia con un difícil examen: la visita alAdemar León, que recibe esta tarde a las 18.00 horas a los cántabros en un duelo de pronóstico local. Los de Reñones comienzan la segunda vuelta ante uno de los equipos fuertes de la categoría, que lucha con el Nathurhouse por alcanzar la segunda posición. La igualdad en la competición –más allá de la tiránica hegemonía del Barça– a partir del segundo puesto propicia que los leoneses no puedan cometer ningún error ante los equipos teóricamente inferiores. Así, los de Rafa Guijosa están, pese a su buena situación, obligados a ganar si quieren seguir aspirando al subcampeonato; el mayor éxito al que puede optar cualquier club de Asobal que no sea el Barça.

El Camargo se retira de la competición El Camargo de División de Plata femenina ha dejado la competición de acuerdo al fallo del Comité de Competición de la Federación Española. Después de perder varios equipos por la crisis interna que viven, ahora le toca el turno al representativo de la entidad. El club solicitó el aplazamiento a la Federación Española para tratar de fichar a varias jugadoras y completar la plantilla con juveniles, ya que algunas de las componentes del equipo de optado por abandonarlo.

Los santanderinos debutaron en Asobal, precisamente en León, con un gran partido en el que rompieron los pronósticos y gracias a una muy buena actuación lograron imponerse por 23-28. Sin embargo, esta temporada los leoneses demostraron ya en La Albericia que están en otro nivel tras imponerse por 22-27 en un partido dominado por los visitante. Los santanderinos sufrieron en aquella ocasión el potente lanzamiento de la primera línea rival.

Mejorar a domicilio

El Sinfín también retoma la Liga con optimismo tras los números con los que cerró la primera vuelta, aunque el objetivo del equipo no es otro que mejorarlos en esta segunda mitad de la competición para no pasar apuros a final de temporada. Con cinco victorias, un empate y nueve derrotas, los montañeses suman once puntos que los mantienen en la 14ª posición, fuera de los puestos de descenso. Y con una segunda vuelta que se les presenta moderadamente favorable.

El aspecto defensivo ha sido su punto fuerte durante los quince primeros encuentros de Asobal, con 412 goles encajados –una media de 27,47 por partido– que sitúan a la cántabra entre las diez mejores defensas de la competición. En la faceta ofensiva, los de Reñones suman un total de 392 tantos a favor (26,47 goles por partido), que les coloca como el undécimo goleador. Quien más ha aportado en esta faceta es el lateral izquierdo Pablo Paredes, quinto anotador de Asobal con 87 tantos en quince partidos y un promedio de 5,8.