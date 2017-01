Jagoba se vuelve a dañar en el abductor y será baja

Jagoba será baja de nuevo. El vasco se volvió a dañar el abductor derecho tras un golpeo a puerta en la jornada de ayer y se tuvo que retirar del entrenamiento. Antes de que sus compañeros se fueran a la ducha, el de Azpeitia y el doctor Mantecón pusieron rumbo a la clínica con caras de preocupación. El futbolista se sometió a una resonancia y a primera hora de la mañana de hoy recibirá los resultados. Sea cual sea el diagnóstico, lo cierto es que su presencia el domingo ante el Racing de Ferrol queda descartada.

Jagoba sintió lo mismo que la semana pasada.Después de cerca de media hora de entrenamiento, el centrocampista lanzó a puerta y al finalizar el golpeo la pierna hizo un gesto «raro» y notó un pinchazo en el abductor. «Fue lo mismo que la otra vez», señaló el futbolista con tono de tristeza de camino al médico. La semana pasada, en el primer entrenamiento después de ser presentado le ocurrió algo similar; en aquella ocasión fue después de realizar un cambio de orientación en el campo. Se sometió a dos ecografías que descartaron cualquier daño muscular, pero como es lógico no entró en la lista de convocados que viajó a Pontevedra y realizó un trabajo específico por precaución. El pasado lunes, las pruebas invitaron a que comenzase ya el trabajo con el resto de la plantilla y eso fue lo que hizo. Ayer debía ser el día en el que Jagoba se metiese en los ensayos tácticos con la mente puesta en su debut del domingo. El infortunio se ceba con el vasco, al que le tocará esperar.

La lesión le produjo los mismos síntomas que la sufrida la semana pasada

En función de lo que determine la resonancia, el centrocampista tendrá que someterse a un trabajo extra para poner lista una zona que parece que no ha llegado en perfectas condiciones. El futbolista es el primer sorprendido porque mientras ayer se lamentaba de su suerte aseguraba que no había tenido problemas en los abductores desde hace más de cuatro años. Además de Jagoba, el cuerpo técnico se quedó nuevamente helado. Aunque la sesión de ayer no dejó nada claro lo que prepara Viadero, no es menos cierto que prácticamente se podía adelantar su debut junto a Álvaro Peña en el centro del campo racinguista. El trabajo y el campo que abarca Jagoba, por su forma de jugar, es precisamente el argumento que le colocaba como titular .Ante este contratiempo y a la vista de que su rendimiento está siendo muy bueno, Sergio Ruiz volverá a ser el encargado de acompañar al vizcaíno en la zona ancha.

Óscar, a quitar el miedo

Por otra parte, el resto de lesionados continúa su trabajo personal. No se les vio por El Sardinero ni a Alberto ni a Goñi.Los dos canteranos, ambos con sendos esguinces de tobillo, se ejercitaron en el gimnasio de La Albericia y los dos están descartados para jugar el domingo. El que tampoco está para jugar, pero su recuperación está a punto de finalizar, es Óscar Fernández. El cántabro, operado del hombro hace dos meses, se encuentra en la última fase de su puesta a punto. Después de pasar lo más duro, ahora tan solo está a falta de ganar en confianza y quitar ese miedo lógico que se tiene después de pasar por el quirófano. Una buena noticia para el jugador y el equipo.