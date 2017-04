Granero, en la prelista de convocados

Granero a las puertas. Al capitán del Racing le queda ya un suspiro. No más. El día 24 se cumplirán los seis meses de rigor que marca la tiranía de los plazos médicos. Nadie quiere saltarse esa barrera, aunque el valenciano está listo para volver. Ayer entró en una prelista de convocados después de casi medio año; ese es el tiempo que ha pasado desde que dejase muda La Albericia con un grito estremecedor. Su rodilla se rompió y dejó huérfano al equipo. Brazalete prestado.

Lo más probable es que sea uno de los dos descartes que hoy realice Ángel Viadero, ya que ha citado a veinte futbolistas. El consenso entre el cuerpo técnico y el centrocampista es total y por eso no hay prisa. Sin embargo, sí hay muchas ganas. La intención de todos es que el capitán empiece a rodarse cuanto antes para así coger ritmo y confianza antes del play off, donde esperan contar con él a pleno rendimiento. Es obvio que la mejor manera de conseguirlo pasa por aprovechar los minutos 'sencillos' en los partidos asequibles. El de hoy puede ser uno de ellos -a priori-, pero la igualdad manifiesta y la importancia de los puntos no permiten ninguna relajación. El valenciano ya ha participado de varios entrenamientos, ahora bien, todos en la plantilla saben que en nada tiene que ver una sesión de trabajo semanal con una competición. El cuidado y precaución que los compañeros tienen es difícil que se mantengan en un partido oficial. Por todo lo dicho y pese a que Granero está hoy citado, su debut se hará esperar, al menos, una semana más.

Junto al capitán, Alberto Gómez es el otro de los candidatos a la grada. Al canterano, que gozó de protagonismo durante una etapa de la Liga, le está costando recuperar su sitio en el equipo. El entrenador no quiere sufrir ningún contratiempo y aunque Jagoba Beobide y Álvaro Peña se encuentran a disposición quiere asegurarse de que no se produce ninguna sorpresa. Ambos futbolistas arrastraron molestias durante la semana y para asegurarse de que el puesto está bien cubierto ha decidido citar a veinte efectivos. Lo mismo ocurre con Héber Pena, a quien una fascitis plantar le obligó a descansar el pasado jueves. Nada hace presagiar que el gallego se quede sin jugar, pero tampoco nada pasa por ser precavido.

Si se confirmara la pronta recuperación de Granero, tan solo quedaría por esperar un regreso más, el de César Díaz. No obstante, el del manchego parece más un deseo que una realidad puesto que los plazos - los seis meses, puesto que la lesión que le apartó de los terrenos de juego fue la misma que a Granero, rotura de ligamento cruzado- no se cumplen hasta mediados el mes de mayo. No tendría mucho sentido que ahora que el equipo se ha reforzado mucho y bien y las posiciones están cubiertas, se apure la vuelta de un César Díaz que mientras estuvo disponible fue uno de los referentes del equipo. Su versatilidad le permitió a Viadero tirar de él cuando la plantilla tenía tremendas carencias.