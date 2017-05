El 30 de junio, fecha límite para estar al corriente

Sin noticias sobre el convenio de colaboración a tres bandas entre el club, Pitma y el Gobierno de Cantabria. En el Racing continúan pensando que el hecho de que no haya nada nuevo no deja de ser bueno, aunque es evidente de que el tiempo cada vez es menor y que la urgencia empieza a poner nervioso a más de uno. El club cumplió con el requerimiento por parte del Gobierno hace algo más de un mes de remitirle toda la documentación que se le solicitó. Desde entonces no ha hecho otra cosa que cumplir también con lo que de vez en cuando el Ejecutivo le sugiere, pero lo cierto es que el convenio sigue estancado de hecho. "No entiendo otra cosa. El compromiso está firmado y no entiendo que no se cumpla", declaró hace apenas dos semanas el presidente del Racing, Manolo Higuera, después de ser preguntado sobre la demora en los últimos trámites. "Tengo entendido que se están dando los pasos correctos", añadió.

Higuera conversó con Viadero en La Albericia Manolo Higuera, presidente del Racing, que ya estuvo presente en la derrota sufrida en Guijuelo, acudió ayer al entrenamiento del Racing en La Albericia y aprovechó para ponerse al día de primera mano. Antes de que comenzase la sesión mantuvo una charla con el entrenador, Ángel Viadero. Duró unos minutos y ambos responsables se situaron en el centro del campo mientras la plantilla practicaba carrera continua alrededor del césped. Posteriormente, el presidente se acercó a Abdón Prats.El balear tan solo se ejercitó en el gimnasio después de que el pasado domingo se produjera una inoportuna lesión muscular. Higuera quiso conocer el estado de Prats, una de las piezas básicas del equipo.Otro de los temas que es probable que surgieran en el encuentro entre el técnico y el presidente debió ser la posibilidad de dar de alta a César Díaz, cuya ficha federativa dada su lesión no podrá ser efectiva hasta el próximo 28 de mayo. Finalmente, Higuera presenció el resto del entrenamiento acompañado por Pachín, próximo director deportivo del club a partir del 30 de junio, además de Víctor Diego, vicepresidente, ydel consejero Daniel Berasategui.

Sin que nadie dude de que todo termine en buen puerto, en el club racinguista se impacientan. La entidad después de haber ido saneando económicamente sus cuentas como ha podido sigue manteniendo una deuda de alrededor de nueve millones con Hacienda –que crece mientras no se liquide debido a los intereses– y que se trata del último escollo para su supervivencia. En la Agencia Tributaria conocen de primera mano los pasos que el club ha dado y lo adelantado que está el convenio, pero se muestran inflexibles para su abono. Por esta circunstancia, el Racing está contra la pared en lo económico y en lo deportivo ya que el club necesita estar al corriente de pago el próximo 30 de junio. En otras palabras; se encuentra enfrascado en la lucha por el ascenso a la Segunda División, algo que supondría un cambio de escenario radical en la política finaciera, pero únicamente podrá consumarlo una vez que lo consiga en el campo si el convenio ve la luz antes. Higuera ya comunicó hace días que todo lo que fuera pasar del mes de mayo sin poder contar con las cuentas claras sería un contratiempo difícil de superar. Los días van pasando y las novedades no se ven por ningún lado.

Ahora falta el tercero de los pasos. El culminante. La recompra por parte del Gobierno regional de publicidad en los múltiples soportes que ofrece el Racing por un valor máximo de cuatro millones de euros, a razón de un millón por año y a través de las ocho consejerías. El grupo Pitma supedita a ese último trámite otros dos acuerdos. El primero, sellar un contrato de cogestión publicitaria con la empresa Alpe Creativa, también filial de Pitma, por un valor de 850.000 euros anuales durante diez años.

Y por último, y el más importante de los acuerdos, versa sobre un préstamo de 8,5 millones de euros que permitirá al Racing afrontar la deuda económica que mantiene con la Agencia Tributaria.