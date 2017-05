Dosis de experiencia para el play off

Llega el play off. En el Racing no asusta. Rutina. "Llevamos un año preparándonos para esto", asegura Ángel Viadero. No engaña, aunque vista desde fuera la fase de ascenso no parezca precisamente algo rutinario. "El equipo está sobradamente preparado para afrontar un play off", insiste el entrenador una y otra vez. Optimismo. En cualquier caso de lo que no hay duda es de que la plantilla racinguista tiene suficiente experiencia en lo que se le avecina. Hasta once jugadores han disputado al menos una fase de ascenso como la que empieza la semana que viene y en el vestuario hay experiencias de todo tipo.

Existen futbolistas como Iván Crespo, Jagoba Beobide, Álvaro Peña y Borja Granero que ascendieron tras ser campeones de grupo o como Mikel Santamaría y Carlos Álvarez, que lo hicieron después de acabar segundos la fase regular. Pero también hay recuerdos que dan respeto; Mikel no fue capaz de ascender con el Albacete siendo tercero y cuarto de grupo con el equipo manchego en el play off, como tampoco Granero y Peña lo consiguieron –además del navarro– pese a ser campeones la última temporada.

Crespo acabó cuarto con el Lleida y tras pasar dos eliminatorias cayó a penaltis en la tercera y última ronda; también cayó a las segundas de cambio con el Murcia tras ser subcampeón... Es tanta la experiencia que existe en citas importantes en el vestuario racinguista que Jagoba Beobide no sólo logró el ascenso con el Alavés a Segunda sino que también lo consiguió a Primera; el mismo éxito lo cosechó Santi Jara con el Sporting.

Iván Crespo (Portero) . "Este Racing me recuerda mucho al Alavés con el que ascendí; en el fútbol y en lo que le rodea" "El Racing es un equipoal que le meten pocos goles y muy fiable. Lotiene todo para ascender"

A otros futbolistas como David Córcoles no les impondrá excesivo respeto una fase de ascenso como la que viene después de jugar competición europea con el Barcelona –en el caso del alicantino–;Israel Puerto con el Sevilla o Santi Jara, que militó en la Liga de Georgia. Pero es que también los hay que se han curtido en Primera División con elCelta de Vigo, Valladolid, Elche...Como Samuel Llorca y Abdón Prats, que saben lo que es festejar goles en Primera y en Segunda.

Dosis de hambre

A todo esto, que es ya bastante, hay que añadir la importante dosis de hambre que siempre es necesaria cuando llega una cita como esta. Óscar Fernández llora todavía el fisaco de 2016 con el Racing, mientras que Julen Castañeda, Raúl Domínguez o el propio Ángel Viadero aún buscan explicación a cómo se les escapó el ascenso con el Sestao después de quedar campeones de grupo y caer con el Albacete en una eliminatoria increíble. También Héber Pena se suma a la nómina de desencantados con una historia que contar y olvidar; el gallego fue líder toda la temporada con el Racing de Ferrol y en la última jornada perdió esa condición. Posteriormente en el play off –se clasificó como segundo detrás del Racing, del de aquí– cayó con el Cádiz. Para escribir un libro.

"El Alavés con el que ascendí me recuerda mucho a este Racing. Era un equipo al que le metían muy pocos goles;muy fiable. Quedamos campeones y empatamos a un gol en Jaén. En el partido de vuelta, en Mendizorroza había 20.000 personas. Ganamos 1 a 0 y fue una liberación", recuerda Iván Crespo. Al guadameta "la infrasestructura de un club de Primera, la necesidad de ascender, la afición, el entorno, la ciudad..." le trae a la memoria aquella temporada que acabó con final feliz.

Mikel Santamaría (Defensa). "Con el Leganés quedamos segundos y ascendimos. No fuimos campeones por un pequeño bache" "El año pasado fallamos en que celebramos el primer puesto como si hubiésemos ascendido"

Presión, la justa

Por su parte, Mikel Santamaría es otro de los futbolistas que tiene argumentos para convencer a cualquier aficionado de que lo bueno está por venir. "Con el Leganés fuimos segundos. Habíamos hecho una temporada muy buena y tuvimos un pequeño bache, como aquí con el Racing, y acabamos segundos.Luego subimos porque hicimos un play off perfecto", rememora.

El navarro repasa aquella fase de ascenso con el club madrileño, donde coincidió con el actual delantero racinguista Carlos Álvarez. "Ganamos las tres eliminatorias y nos metieron un solo gol y fue de penalti. Defendíamos muy bien y Carlitos metía un gol y adelante", explica mientras se le escapa una sonrisa. El delantero asturiano marcó de chilena, precisamente, el gol decisivo en la tercera ronda. Quién da mas.

Borja Granero (Centrocampista) . "En 2016 nos costó tanto ser campeones que no supimos sobreponernos al mazazo del Reus" "En 2014, sufrimos tantas adversidades que el equipo se hizo mentalmente muy fuerte"

El tercero en discordia es el capitán Borja Granero, que por tener tiene experiencia de todo tipo: fue campeón con el Racing las dos veces que jugó en Segunda B y en una ascendió y en otra no. "El equipo de la campaña 2013-2014 era fuerte, sólido y teníamos a Koné en estado de gracia. Aquella vez sufrimos tantas adversidades que nos hicimos muy fuertes mentalmente", señala el valenciano. Sin embargo, aún no sabe qué fue lo qué ocurrió realmente la pasada campaña. "Nos costó mucho ser campeones. También nos pasó de todo, pero el mazazo del Reus no nos lo esperábamos". Santamaría va más allá. "Creo que fallamos en que cuando quedamos primeros de grupo, después de pelear todo el año con el Racing de Ferrol lo celebramos como si hubiésemos ascendido ya".

Crespo también tiene pasajes que añadir. Fue cuarto con el Lleida, "con un equipo que no tenía como objetivo ascender" y cayó de la manera más cruel. "No teníamos nada que perder. Ganamos al Barakaldo en la primera ronda y al Castilla, que había sido campeón de grupo, en la segunda. Nos plantamos en la última y definitiva y nos tocó el Sevilla Atlético. Perdimos 0 a 1 en la ida y ganamos por idéntico resultado en la vuelta. Jugamos prórroga y caímos en los penaltis. Fue cruel. Terrible", explica el Zamora de la categoría, que repite sin tapujos que "el Racing tiene todos los argumentos y los mimbres para conseguir el ascenso. Lo tiene todo". Un mensaje esperanzador que emana de uno de los futbolistas con más tablas en un play off como el que tiene al racinguismo pendiente desde el pasado mes de junio.