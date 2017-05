El play off iguala a Goliat y David

Nadie quería al Racing. En Segunda División B es lo habitual. 44 años en Primera División asustan a cualquiera. Pero el Rayo Majadahonda piensa combatir esa historia con la ilusión del modesto, de aquel que no esperaba encontrarse entre los mejores a estas alturas de la película. "Respeto máximo", reiteró el técnico Ángel Viadero tras conocer a su rival en el play off de ascenso. El balón, cuando empiece a rodar, igualará a David y a Goliat. Los mejores deben demostrarlo sobre el campo. Hechos, no palabras. Ni números.

El Racing, allá por donde va, siempre circula con una dilatada historia que agranda su escudo. 104 años le contemplan. Su rival en este play off sólo ha conocido la democracia. Adulto, pero mucho más joven que el anciano verdiblanco. Cosecha del 1976. El conjunto cántabro ha estado más tiempo en la máxima categoría del balompié nacional que primaveras tiene el club madrileño. En el fútbol profesional, cada vez más negocio que deporte, el poderoso caballero don Dinero suele marcar las diferencias. Aunque, por fortuna para este deporte, la última palabra siempre la tienen el balón y sus caprichos. Los presupuestos de ambos clubes marcan una importante fecha. El último presupuesto aprobado por la Junta de Accionistas del Racing asciende a 4,7 millones de euros. El Rayo Majadahonda maneja unas cifras más modestas, aunque importantes dentro de la Segunda División B: 1,25 millones. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en los gastos que supone la plantilla para uno y otro equipo. Tener a futbolistas como Abdón Prats o Dani Aquino no es sencillo. El Racing tiene un presupuesto para la parcela deportiva de un millón de euros, cerca de cinco veces más que su próximo enemigo.

Pero si hay algo que diferencia al club cántabro con el Rayo Majadahonda –y con la mayoría de entidades de la categoría– es la masa social. El apoyo es vital y el Racing puede presumir de tener 8.439 abonados empujando al equipo en cada partido en casa, sin olvidar los desplazamientos masivos, como el que se espera el domingo en el Cerro del Espino. Los verdiblancos a buen seguro serán mayoría, ya que el club anfitrión cuenta con poco más de 300 socios.

Un aforo de impresión

Una de las cosas que más atractivo hace al Racing para los rivales modestos es su estadio. Para los de casa está en ruinas y vivió tiempos mucho mejores, pero al foráneo le sigue impresionando con su aforo para 22.222 espectadores, aunque para el play off será de algunos menos, por todas las sillas que el club se ha visto obligado a quitar por su mal estado. El Cerro del Espino cuenta con capacidad para 3.376.

El Racing vive su particular infierno. El Rayo Majadahonda disfruta del cielo. Su techo histórico. No hace tanto, el equipo cántabro vivía en el paraíso futbolístico de la Primera División y alcanzaba la sexta plaza, con billete incluido para la Copa de la UEFA. 2007-08. Hace casi una década. Para el racinguismo parece que han pasado siglos desde entonces. Del Parque de los Príncipes al Cerro del Espino. Mientras tanto, el cuadro majariego aspira a seguir llenando páginas de su modesta historia. El cuarto puesto logrado este curso en Segunda División B es su mejor clasificación de siempre, después de apenas cuatro campañas en la categoría.

Aunque en el Racing hay varios futbolistas con galones, el jugador franquicia del conjunto verdiblanco es Dani Aquino. Su rendimiento, su ambición y sus goles (23) le han convertido en el hombre a seguir. El murciano se ha ganado el favor de los Campos de Sport en apenas unos meses. Por su parte, el Rayo Majadahonda presume de bloque. Sin jugadores de renombre. Es difícil quedarse con uno. Hombres como Ñoño o Jorge Félix destacan en la plantilla. Aunque quizá el más brillante de la presente temporada es el extremo Álvaro Portilla. Los tres jugadores citados comparten la vitola del máximo goleador, con ocho dianas cada uno.

Argumentos y contexto. Números, al fin y al cabo. El desenlace, el próximo 28 de mayo, tras dos emocionantes capítulos. Goliat y David, más igualados que nunca.