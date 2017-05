Preparado para la batalla

El Racing vuelve este martes al trabajo. A las 10.30 horas, en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, el equipo cántabro inicia su preparación para el momento de la verdad. Bueno, según el discurso del vestuario a lo largo de todo el curso, lleva preparándose desde el pasado mes de julio. Evaluación continua. Aunque lo cierto es que aquí se juega todo en los exámenes finales. No hay reválida y mucho menos opción de suspender uno de los parciales. Majadahonda espera para testar el momento racinguista.

El equipo dirigido por Ángel Viadero parece haberse recuperado de forma positiva del varapalo que supuso perder el liderato a dos jornadas del final tras caer en Guijuelo. Las sensaciones han vuelto a ser buenas, aunque el Racing cargará con el lastre a sus espaldas durante un mes y medio siempre y cuando todo salga bien. Si al menos ha servido como toque de atención... Las victorias frente a Mutilvera e Izarra han sanado las heridas, aunque queden cicatrices. Dicen que el pasado está para aprender de él.

El tropiezo en tierras salmantinas ha ensuciado levemente unos números bestiales. Los 86 puntos que suponen un récord histórico de la Segunda División B no han sido suficientes para ser campeón porque la Cultural Leonesa, con los mismos guarismos, se ha impuesto por la diferencia de goles global. El Racing llega a este play off de ascenso con un balance en el tramo final de la Liga regular de sólo una derrota en 17 partidos. No está nada mal.

Ese potencial mostrado es al que se agarra el equipo cántabro para justificar las opciones de superar con garantías tres eliminatorias a vida o muerte. Una auténtica lotería. El Racing inicia su fase de ascenso en Majadahonda. A domicilio. Los de Viadero siempre se han sentido cómodos lejos de los Campos de Sport de El Sardinero. Los números así lo atestiguan. Ha sumado 44 puntos de 57 posibles. Ha ganado trece partidos de 19 y sólo ha caído derrotado en uno. Allá por el mes de octubre, frente a la Ponferradina (1-0). «Estoy convencido de que la eliminatoria se resolverá en el partido de ida», dijo, optimista, el presidente verdiblanco, Manolo Higuera, tras conocer al primer rival del play off.

La gestión de las tarjetas amarillas, reservando a algunos de sus hombres clave en el partido frente al Izarra, le salió bien a Ángel Viadero. El Racing ganó y salvó de la sanción a Dani Aquino, Israel Puerto, David Córcoles y Santi Jara. Así, el técnico de Canalejas podrá contar con todos sus efectivos para el partido de Majadahonda.

El equipo cántabro sólo ha perdido un partido de los últimos 17 que ha disputado

Todos, incluido Abdón Prats. El balear, que se lesionó en Guijuelo y se perdió los dos últimos choques del campeonato, ya ha superado la rotura de fibras en el psoas y volverá esta semana a entrenar con el grupo. El delantero, que acumula diez tantos desde que llegó en enero y ha permitido a Dani Aquino compartir la responsabilidad del gol, entrará en la convocatoria. Luego, Viadero tendrá que decidir si cuenta con él para partir desde el once titular o, por el contrario, prefiere sacar de inicio a Carlos Álvarez –o repetir con Álvaro Peña en la mediapunta– y esperar a la segunda mitad del choque.

Quienes también han llegado a tiempo para el play off son dos hombres que tienen la vitola de pesos pesados de cara al tramo decisivo de la temporada. Jagoba Beobide parece haber superado sus problemas musculares y ha ido cogiendo minutos. Ritmo competitivo. Lo mismo que un Borja Granero ya recuperado de la rotura de ligamento cruzado que le ha tenido apartado del equipo durante seis meses. El pasado domingo ya fue titular. El capitán se pone el primero de la fila. Eso le supondrá un bendito problema para Viadero, que tendrá que elegir a uno de los dos como acompañante de Álvaro Peña o inventarse algo nuevo en un sistema 4-4-2 que hasta ahora prácticamente ha sido innegociable. También Óscar Fernández ha empezado a carburar tras una campaña perseguido por las lesiones.

A la espera

La única ausencia en este inicio del play off será la de César Díaz. El de Villamalea, en el tramo final de la recuperación de su lesión de rodilla, tendrá que esperar al menos hasta el 28 de mayo para recibir el alta médica. Así que, en el mejor de los casos, podrá estar con la licencia activada para la segunda eliminatoria, aunque parece muy precipitado. El caso es que las sensaciones del futbolista manchego son buenísimas.

Otra de las buenas noticias para el Racing es que algunos de sus hombres más importantes llegan a estas fechas en un gran momento de forma y rendimiento. Iván Crespo y la defensa, más o menos, han mantenido un nivel regular a lo largo de todo el año. La zaga tuvo algunos momentos de dudas que parece haber superado. Yhombres como Israel Puerto y Mikel Santamaría viven una dinámica positiva.

En el centro del campo, Álvaro Peña ha ido creciendo poco a poco. Lógicamente, la ayuda que le aporta la veteranía de Borja Granero y Beobide le libera para convertirse en el eje vertebrador del equipo racinguista. También Héber llega en un estado de forma notable. El gallego, que vivió en sus propias carnes la suplencia en su momento más bajo, ha vuelto a ser incisivo y decisivo. Y qué decir de Dani Aquino. Su último partido fue la muestra. Con cuatro goles, tumbó a la Mutilvera y maravilló a los Campos de Sport. Su calidad y su ambición le han convertido en la principal figura del equipo.

Capítulo aparte merecen los canteranos, quienes, con todos los hombres disponibles, pasarán a un segundo plano. Han arrimado el hombro como el que más para aupar al Racing hasta aquí, incluso en los momentos más complicados, y ahora tendrán que esperar a posibles contratiempos para volver a la primera línea.