21 marzo 2018

Borja Granero marca sus plazos

Héber Pena fue operado ayer de la fractura de escafoides en su mano derecha y desde el club valoran la posibilidad de que reaparezca pronto con una férula especial

A la lesión que impidió a Borja Granero estar en la convocatoria del pasado domingo ya se le puede poner nombre. El futbolista se ha sometido a una resonancia magnética tras la que se le ha diagnosticado un edema óseo cóndilo femoral en la rodilla derecha. Desde el club aseguran que Granero lleva jugando y entrenando con dolores en la articulación durante casi un mes hasta que finalmente su rodilla ha dicho basta. Ahora al valenciano le toca reposo y continuar con el tratamiento de fisioterapia que le han prescrito los terapeutas del equipo, con los que ya lleva trabajando varios días, ya que por el momento no está previsto que se le practiquen más pruebas.

Este protocolo de fisioterapia no tiene una duración determinada, aunque desde el club esperan que el jugador se pueda reincorporar a los entrenamientos en un corto periodo de tiempo, pero eso depende por completo del futbolista y de cómo se encuentre su umbral del dolor. La clave está en que remita el daño que padece en un grado que permita al capitán racinguista ejercitarse con el resto de compañeros. El tiempo y Granero lo dirán. Quizá el reposo de estos días le permita pronto incorporarse de nuevo a la disciplina del equipo. De ser así, Pouso se vería de nuevo ante un dilema a la hora de organizar el centro del campo. En el último partido fueron Quique Rivero, Antonio Tomás y Sergio Ruiz los encargados de repartir y organizar el juego y el hipotético regreso de Granero situaría al técnico ante la disyuntiva de dejar a uno de los tres jugadores en el banquillo en favor del valenciano o dejar a éste, por segunda vez en la temporada, como suplente.

Quien puede dar una sorpresa y vestirse de corto antes de lo esperado es Héber Pena, que fue operado ayer por el cirujano especialista de la mano, Francisco del Piñal, de la fractura en el tercio medio que padecía en el escafoides de la muñeca izquierda, una lesión que se ocasionó en el encuentro ante el Barakaldo en Lasesarre el pasado 11 de marzo. La intervención fue un éxito y aunque la evolución de su dolencia será lo que determine el tiempo que el jugador va estar alejado del terreno de juego, la buena noticia es que los servicios médicos están valorando que el gallego salté al campo con un férula especial hecha a medida que le proteja la articulación de posibles golpes.

La decisión del futbolista de pasar por quirófano para mitigar los plazos de recuperación se ha revelado como una opción acertada y a pesar de que el lateral no pudo entrenar la semana pasada con el grupo, sí que realizó trabajo físico sin implicar la mano en los ejercicios, con el fin de acelerar su recuperación y poder estar a disposición de Pouso lo más rápido posible. Una buena noticia para el racinguismo que quiere contar con todos los efectivos posibles para hacer frente al Burgos este domingo en el Plantío.

Lázaro y Acosta

En el Racing pueden respirar tranquilos. El club se quita un peso de encima ya que Borja Lázaro y Franco Acosta se reincorporarán esta semana de manera paulatina a los entrenamientos. El delantero madrileño tiene dañada la rodilla derecha después del golpe que sufrió en los últimos minutos del partido ante el Amorebieta y el uruguayo tiene resentido el gemelo de la pierna izquierda tras lesionarse durante el entrenamiento del pasado lunes. Un golpe fuerte, tanto que el ex del Villarreal tuvo que ser ayudado por sus compañeros para retirarse del campo.

Lázaro y Acosta se sometieron ayer a varias pruebas que determinan que sus respectivas lesiones no revisten de gravedad y por tanto no son duda para integrar la expedición a Burgos. Con la mente puesta en reeditar el buen resultado del pasado domingo ante el Amorebieta, no perder a un jugador que se ha revelado determinante como es Borja Lázaro aporta tranquilidad al esquema ofensivo de Pouso. El madrileño cuenta ya con cinco goles - en 489 minutos- y tras Dani Aquino -2.219 minutos y nueve dianas- se ha convertido junto a Óscar Fernández -1.811 minutos- en el segundo máximo anotador verdiblanco. Precisamente Aquino también regresará al once el domingo una jornada después de cumplir sanción. En sus botas y en las de Lázaro descansan los sueños de gran parte de la afición racinguista ya que el papel de Franco Acosta ha sido hasta ahora mucho más discreto. El delantero, que llégo del Villarreal de la mano de Pachín, el ahora exsecretario técnico del Racing, como flamante fichaje del mercado de invierno aún no ha tenido suerte con el gol y no se ha estrenado como anotador verdiblanco. Bien es cierto que no ha disfrutado de tantos minutos como sus compañeros, tan solo 128. Tendrá que ponerle remedio.