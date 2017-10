Fútbol | Racing Demasiada tensión acumulada Regalón, Gonzalo y Javi Cobo celebran el tercer gol, el de la victoria, junto a La Gradona. / Javier Cotera Los feos gestos de Dani Aquino y Borja Granero empañaron la remontada racinguista en los últimos minutos del partido de ayer SERGIO HERRERO SANTANDER. Lunes, 23 octubre 2017, 08:20

Lo reconocía Ángel Viadero tras el empate de Victoria hace apenas nueve días. En el vestuario racinguista había «frustración» por la falta de buen juego y unos resultados mejorables para un equipo que aspira a lo máximo en Segunda División B. Demasiada tensión acumulada y mal canalizada. Porque la rabia contenida salió a relucir tras los dos goles de la remontada verdiblanca. Los feos gestos de Dani Aquino y Borja Granero no ayudaron a rebajar el mosqueo de la grada. Ambas acciones sobraron.

Tras anotar el segundo tanto, el del empate, Dani Aquino salió corriendo a celebrar el gol y, en mitad del camino, se paró para hacer un corte de mangas hacia La Gradona. Apenas unos instantes después, el propio futbolista comenzó a pedir perdón con sus manos y al término del encuentro se acercó a la zona de Preferencia Norte a insistir en sus disculpas. Al parecer, al murciano le sentó mal el comentario de un aficionado durante un lance del encuentro.

Él mismo explicó, ya en frío en su cuenta de Twitter, lo sucedido: «Fue un malentendido con una persona de la grada y mi gesto fue dirigido hacia él». «Tuvimos la suerte de hablar, dejar todo aclarado y pedirle disculpas», añadió el delantero racinguista, quien quiso dejar claro su compromiso: «Vivo las cosas con mucha intensidad. A veces demasiada, pero es mi forma de ser. Me siento identificado con el Racing y por eso estoy aquí (pasión, corazón y sentimiento) y quiero lo mejor para este club y todo lo que le rodea. Nunca le faltaría al respeto a mi afición que tanto me da». No es la primera vez que Aquino no controla sus impulsos, ya que la pasada campaña ya tuvo que pedir perdón por golpear el techo del banquillo tras ser sustituido.

Por su parte, tras el tercer tanto, los jugadores del equipo racinguista se marcharon al córner a celebrarlo con una montonera. Posteriormente, Borja Granero se acercó al banquillo de su equipo y se llevó las manos a su entrepierna. Un gesto que sentó mal en la grada, especialmente entre los aficionados situados detrás del banquillo. Otros lo interpretaron como un gesto motivacional hacia sus compañeros.

Además, la tensión también quedó patente en la expulsión de Ángel Viadero durante el transcurso de la segunda mitad. El técnico verdiblanco protestó dos decisiones del colegiado Espasandín Cores. Primero, una posible mano dentro del área. Esa supuso la primera amonestación. Y acto seguido, el árbitro gallego señaló saque de puerta en un balón rebotado en Juanjo y después en un zaguero del Barakaldo. Las quejas del entrenador verdiblanco terminaron con él fuera del banquillo y, seguramente, le caerá una buena sanción. Su segundo, José María Lana, tendrá que sustituirle.

Los ansiados marcadores

Por fin, se hizo la luz en los Campos de Sport de El Sardinero. Al menos, fuera del terreno de juego. El estadio verdiblanco estaba ayer de estreno. Un momento esperado durante tres meses. Pasadas las 16.45 horas, se encendieron por fin los videomarcadores. Esas pantallas de aproximadamente veinte metros de largo -el club presume de que son los terceros más grandes del fútbol español- que devuelven parte de la dignidad perdida a la entidad verdiblanca durante su caída al abismo y su travesía por el infierno de la Segunda División B. Aunque estos no aseguren ningún ascenso.

Después de una cuenta atrás que siguió el público hubo algo que ver en la visera de ambos fondos del recinto. Los desvencijados antiguos marcadores ya son historia. La afición racinguista presente en la grada recordó los buenos momentos no tan lejanos. No sólo por la nueva instalación, sino también por el vídeo con imágenes de momentos importantes del pasado. Añoranza.

Los seguidores también pudieron seguir en las pantallas la letra de 'La Fuente de Cacho' y el encargado de estrenar los marcadores fue Óscar Fernández con el primer gol racinguista, al que le siguieron los otros cuatro tantos del encuentro. Además, durante el descanso ya empezaron a aparecer los primeros patrocinadores, ya que el club espera que estas nuevas instalaciones sirvan como fuente de ingresos.