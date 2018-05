«Nadie es insustituible en este Racing; estamos abiertos a un nuevo proyecto»

Joaquín Sabina y Luis Eduardo Aute tienen, cada uno, sus propios métodos. Papel, boli, guitarra, el jiennense seguramente con un cigarrillo en la mano. Quién sabe. Queda en la intimidad. A resguardo en su despacho de los Campos de Sport, donde últimamente casi nunca se apaga la luz, trabaja el compositor del que ha echado mano el Racing para dejar de desafinar: José Luis Molina (Albacete, 18 de septiembre de 1964). De nombre artístico 'Chuti', ya ha elegido a Iván Ania como intérprete de su futura obra. Lo repite varias veces. «Es un proyecto nuevo». «Se ha cerrado un ciclo». Poco se parecerá su manufactura del Racing a todo lo anterior. Habla claro y parece tener las ideas diáfanas, aunque el fútbol entiende poco de discursos planteamientos sólidos cuando la pelota echa a rodar. Al final, la caprichosa de forma esférica es quien otorga y quita razones.

–Ahora mismo, ¿qué necesita el Racing?

–Necesitamos un equipo muy competitivo y polivalente;y necesitamos hacerlo con las normas de la forma de trabajar de Segunda B con los sub 23 y las 16 fichas profesionales.

–Da la sensación de que se va hacer tabula rasa.

–Es una cuestión de jugadores que han terminado contrato, que han sido muchos. Siempre cada caso y viendo lo que aporta el mercado, hay que valorar si lo que viene es mejor que lo que tenemos. Hay que cuadrar números, cifras, puestos... A mí me gusta siempre hacer un equipo muy polivalente porque la normativa te marca las directrices y no te puedes pasar. En Segunda A y en Primera son 25 fichas, te puedes permitir muchas cosas, pero aquí con 16 fichas profesionales hay que tener mucho cuidado. Tiene que haber polivalencia, dos jugadores por puesto muy competitivos y por supuesto tiene que estar muy peleados estos puestos. Que el suplente pueda competir el puesto al titular y que el entrenador tenga dudas todas las semanas. Ahí se crea una competencia en la plantilla que genera un beneficio directo. Ahí entra la competitividad.

–¿Le gusta lo que queda de esta temporada?

–Por supuesto que hay cosas interesantes no se suman los puntos que se sumaron sin haber jugadores interesantes. Y les sacaremos partido. Y seguro que algún jugador que termina contrato hace un buen año e incluso nos podemos acordar de él, pero entiendo que se ha acabado un ciclo y se empieza un ciclo nuevo. No es tabla rasa por eso precisamente, porque hay jugadores con contrato, pero hay un porcentaje muy alto que se han ido.

–Tiene ya los ojos puestos en algún futbolista en concreto.

–Yo sé lo que tengo que traer, pero quedan tres meses y medio y no podemos equivocarnos por prisas ni por anticiparnos. Si hay algo muy interesante ya se traerá, pero es que la temporada no ha terminado. Hay situaciones de equipos 'gallitos' en la categoría, no quiero decir nombres, que no van a conseguir subir, con lo cual, igual que nos pasa a nosotros, que hay jugadores que acaban ciclo, y que llevan un tiempo en esos equipos, son jugadores interesantes de cara al futuro. Jugadores de la categoría, jugadores de Segunda A, que por 'x' motivos quieran venir a alRacing... Pero es que no ha acabado la temporada, entonces no es fácil. Te puedes posicionar, pero no se puede rematar ciertos fichajes.

–Hay varios futbolistas en los que la afición pone los ojos. Aquino, del que ya ha dado pinceladas sobre su situación, Granero y Borja Lázaro. ¿Qué ocurrirá con ellos?

–Borja Lázaro volverá a su equipo de procedencia porque es cedido y tiene un año con unas cantidades que son altísimas para Segunda B, imposibles. Veremos qué sucede en el futuro. Tiene contrato y obviamente el Racing no puede manejar esas cantidades de Segunda A. Porque estamos hablando de un contratazo ya en Segunda. En el caso de Borja Granero termina contrato y es un jugador que realmente hay que sopesar si ofrecerle renovar o no ofrecerle o entiendo que ha terminado un ciclo. Aunque ahí pongo una interrogación porque el entrenador acaba de llegar, hoy –por ayer– empezaremos a hablar de casos concretos y en un principio vamos a ver qué pasa. Yo no me quiero cerrar ninguna puerta. Sería estúpido por nuestra parte cerrarnos posibilidades pero tenemos que estar abiertos a un nuevo proyecto. Nadie es insustituible en este Racing. Es un caso distinto, pero similar al de Dani Aquino. Estamos preparados para todo.

–Entonces aún no se ha reunido con Granero como lo hizo con Aquino. No se han sentado cara a cara.

–Hubo conversaciones en su momento con él, pero antes de que acabara la Liga. El fútbol es cambiante, cada partido cambia las situaciones. Entonces ahora es otro escenario totalmente distinto.

–Aquino le dejó la sensación de que no iba a continuar. Con Granero, ¿qué sensaciones tiene?

–Que tengo que valorar con el entrenador y tenemos que ver los pros y los contras, pero no está nada decidido. Él queda libre, él hoy por hoy no tiene contrato y esa es la realidad. No hay ningún contrato que ate a Borja Granero con el Racing de Santander. Tenemos que reunirnos, desearle buena suerte si se va y si se queda llegar a un acuerdo. Me guardo ese derecho de hacerlo. De aquí a unos escasos días te diré mi impresión. Tengo muy claro lo que quiero del Racing, de mi equipo.

–¿Qué perfil de jugador cree que es imprescindible en este nuevo Racing que se va a conformar?

–Un jugador competitivo, que sea tácticamente bueno, que físicamente se cuide mucho el tema de las lesiones... Nosotros tenemos una estructura profesional y el jugador que venga tiene que ser muy completo y competitivo.

–¿Se reunirá con Iván Ania esta semana para empezar a planificar?

–Continuamente vamos a trabajar juntos. Sé lo que él quiere y tenemos que coincidir. No se puede hacer un equipo sin contar con el entrenador, tiene que haber coordinación, pero no cabe duda que el que decide en la parcela deportiva fichar jugadores soy yo. Igual que es él el que decide las alineaciones yo decido los fichajes. Y cuando firmemos un jugador recabaremos toda la información personal que podamos para saber cómo se comporta dentro y fuera del campo.

–Sigue pensando que el Racing tiene un pequeño plus a la hora de convencer futbolistas. Ya no por una cuestión económica, sino más bien como un atractivo

–Sin lugar a dudas. Hay equipos históricos que los jugadores quieren venir. Obviamente hay otros equipos que manejan unos presupuestos desorbitados y lo suplen todo con dinero. Aquí a igualdad de condiciones el jugador quiere venir al Racing de Santander porque es un club con una estructura profesional, con una afición, con una marca que es difícilmente igualable en la categoría. Todos los jugadores que queramos fichar, creo que optaremos a ellos.

–Ezequiel Loza deja la dirección de la cantera. ¿Cuál va a ser ahora la política a seguir?

–Las plantillas están muy adelantadas porque no cabe duda que el trabajo hecho ahí está. Ezequiel ha dejado la cantera estructurada, podremos aplicar detalles. A mí me gusta diferenciar de sub 15 hacía abajo y de sub 16 hacía arriba, porque entiendo que el especialista de sub 16 hacia arriba es distinto al especialista de sub 16 para abajo. Aunque el director coordine todo, que haya también cierta diferencias a la hora del método.

–¿Los canteranos tendrán continuidad en el equipo?

–Es muy fácil decir 'que suban, que suban'. Ponerse el escudo y jugar en El Sardinero no es fácil y más con una situación comprometida como tiene el Racing, que es la obligación de subir. Este año hemos visto casos que han debutado y lo han hecho bien, pero no es fácil tener esa continuidad porque hay unos objetivos. No es fácil, pero tampoco imposible, se puede conseguir. El que suba y juegue es porque se lo merece, porque aporta y aumenta el nivel de la primera plantilla. Y tener el sentimiento de ser racinguista en el vestuario es muy importante.

–¿Quien le llamo para venir al Racing?

–Tuve una entrevista con Alfredo Pérez y Pedro Ortiz y me plantearon un reto, un proyecto. Yo tenía prácticamente tomada la decisión de firmar por otro club , lo medité y mi mujer me dijo: «donde te quieren es donde tienes que estar». Mi nombre estaba en el mercado porque estaba buscando un club con proyección. Siempre hetrabajado en Segunda y algunas veces en Primera, pero claro, la llamada del Racing es distinta. Es un club que está en Segunda B casualmente y tarde o temprano saldrá de esta categoría. Además estamos hablando de un club con un accionariado, con una afición y unas posibilidades tremendas. Nunca me he enfrentado a un reto como este en Segunda B.

–¿Víctor Alonso no tuvo nada que ver?, ya se conocían de su etapa en Murcia.

–Mi nombre en algún momento tiene que salir y él era el encargado. Pero se habían entrevistado con muchos directores deportivos y no encajaban. Se dio la posibilidad y aquí estoy.

–¿Ha supuesto un contrapié la dimisión repentina del presidente, vicepresidente y tres miembros del Consejo?

–Es una pena que Manolo después del trabajo que ha hecho, de tanto sufrimiento y de luchar por el Racing se tenga que ir de esta forma. Y lo mismo para Víctor Diego y los consejeros. A mí me resulta impactante que hayan dimitido, pero ellos han sentido que era el momento. Espero que algún día vuelvan y recojan los frutos de este trabajo que han hecho tan extraordinario.

–Lleva ya algún tiempo aquí en Santander y es un desconocido para la afición ¿Cómo se define?

–Soy una persona sencilla. Salgo a tomarme un café por Santander y alucino con la ciudad. Es muy distinto a Albacete, mi ciudad. Aquí me gusta mucho la forma de ser de la gente y su educación. En el sur son de otra forma. Aquí me gusta mucho esa seriedad y ese señorío, la gente tiene respeto y eso me gusta mucho.

–Además del fútbol tendrá otras aficiones...

–La verdad es que soy bastante ermitaño. Mi familia sigue en Albacete, aquí estoy solo. Me gusta caminar. Aunque ahora he tenido poco tiempo sí que he hecho alguna caminata por la senda costera y también por la ciudad, que me gusta conocerla a pie.

–¿Tiene ya un rincón favorito?

–La vista del faro me tiene encandilado. Estoy deseando que mi familia tenga vacaciones y venga a pasar unos días a disfrutar de Santander. Ya lo conocíamos porque de viaje de novios hice una ruta de hoteles por toda España y vine a Santander. Recuerdo comer en el restaurante 'La Sardina' y pasear por El Sardinero, y mira lo que es la vida, ahora estoy aquí trabajando en el Racing.

–A ver si va a ser su segunda luna de miel

–Ojalá. Me encantaría cumplir un ciclo. Tres años mínimo, cuatros años...Eso será señal de que hemos subido. Eso lo es todo para mí. Poder ser útil al Racing y al racinguismo sería muy bonito. Ya estuve aquí el día del Barcelona B e hice un vídeo con el mosaico y la Fuente de Cacho, fue emocionante. Cuando tu ves eso no te cabe ninguna duda. Esto tiene que volver a donde estaba sí o sí. Cuando viene gente dispuesta a gastarse el dinero y dar estabilidad te sientes responsable de trabajar y tener éxitos.