Un oscuro callejón sin salida

amorebieta. Por la oscura calle de la Segunda División B por la que atraviesa el Racing, los equipos que la han transitado hasta ahora han ido dejando numerosos desperfectos. Un rendimiento que genera más dudas que certezas, crispación, un técnico que ya no cuenta con el beneplácito pétreo de la grada, un buen puñado de puntos perdidos por el camino, una autoestima esparcida por los suelos y hasta una defensa rota en mil pedazos. En esta categoría que tiene menos luces que la calle Limón. El Amorebieta, que pasaba por allí, penúltimo en la clasificación, parecía el rival propicio para que sacase la cartera y hacerle pagar todos los estropicios. Pero el Racing, de lo único capaz ayer fue de dar un paso más de fealdad y tristeza adquiridas. Derrota. Esto tiene mala pinta.

A Ángel Viadero las vicisitudes le han llevado a convertirse en revolucionario. Sin éxito. Y ante el Burgos, el miércoles, se enfrentará a un ultimátum. Después de los numerosos cambios ejecutados frente al Barakaldo, ayer fue bastante más allá. Seguramente, a la desesperada. Jugó al despiste hasta cuando ya había comenzado el encuentro. En la alineación, César Díaz con el número 2 y toda la dinamita sobre el césped. Con los futbolistas ya colocados en el terreno de juego, Borja Granero se incrustó en el centro de la zaga junto a Gonzalo. No fue más que un señuelo para el rival. Treinta segundos después, el valenciano ya estaba en el doble pivote junto a Antonio Tomás y la zaga se quedó con tres efectivos. 3-5-2. Un gran cambio por parte del hombre del sistema inmutable. El único que siguió desnortado fue el propio Racing.

Ahora que está tan en boga lo de la iluminación en Santander, el partido del Racing fue como meterse en un callejón oscuro. En la boca del lobo. En los primeros minutos, de mucha intensidad, el conjunto montañés compitió y metió a su rival en su campo. Todo apuntaba a que, con poco, el equipo cántabro se podría llevar el triunfo ante un rival realmente flojo. Pero el juego verdiblanco se quedó en impulsos. En un par de acciones aisladas y en la ansiedad y frustración de casi siempre.

LAS CLAVESAnte las bajas en defensa, Viadero modificó el dibujo de su equipo. No tuvo éxito en sus objetivos El Racing no mostró ni un atisbo de mejorar el triste bagaje que acumula en este inicio de temporada El conjunto cántabro, que sacó en el once a sus tres delanteros, apenas inquietó al meta rival