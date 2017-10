Viadero se la jugará ante al Burgos Los aficionados racinguistas finalizaron el partido muy enfadados. / Daniel Pedriza El técnico verdiblanco queda en una situación crítica después de la derrota en Amorebieta SERGIO HERRERO Santander Sábado, 28 octubre 2017, 20:52

El fútbol tiene mucho de drama, épica y poesía. Las cosas del destino. Ángel Viadero se la jugará ante su exequipo. Un club que le tiene ganas al técnico santanderino después de la abrupta marcha en el verano de 2016 para entrenar al Racing de sus amores. La derrota en Amorebieta ha dejado en una situación crítica al entrenador verdiblanco, que de no ganar el miércoles -17.00 horas- a un rival directo como el Burgos en los Campos de Sport podría verse fuera del banquillo racinguista.

El de Canalejas no ocultó ayer su disgusto tras una derrota que tuvo que ver desde la grada por la sanción impuesta después de la expulsión ante el Barakaldo. De hecho, reconoció que es su peor momento desde que llegó a El Sardinero. «El equipo arrancó bien, pero en cuanto tenemos el más mínimo traspié, hacemos todo lo contrario. Hemos estado francamente mal. Cuando tenemos un error parece que no somos capaces de cambiarlo», afirmó el entrenador cántabro.

El presidente del Racing, Manolo Higuera, tampoco obvió la mala situación por la que pasa el conjunto racinguista y su inquilino en el banquillo. «Es el partido en el que más desarmado se ha visto al equipo», reconoció el mandatario. Por todo ello, el choque del próximo miércoles llega en un mal momento, ya que «el duelo ante el Burgos será muy complicado».

El problema del Racing no es tanto de resultados -que también- como de imagen y rendimiento. El equipo cántabro lleva ya tres derrotas -la pasada campaña cosechó sólo cuatro en la Liga regular-, aunque sigue estando en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, el conjunto verdiblanco transmite muy malas sensaciones sobre el césped. Y para que Viadero salve el 'match ball' que se le presenta, debe vencer a uno de los equipos que más fuertes se ha mostrado a lo largo de este inicio del campeonato, en puestos de play off y con unos registros goleadores peculiares: tan solo seis goles a favor -la mitad que el Racing-, pero con sólo un tanto encajado. El equipo de Patxi Salinas aún no conoce la derrota.