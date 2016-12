"Los bancos han abusado del consumidor a sabiendas"

– Antes se ganaban prácticamente todos los casos, pero según el juez que te tocara te devolvían las cantidades sólo desde mayo de 2013, cuando se produjo la sentencia del TS o desde la firma del préstamo. Esta sentencia de la Unión Europea lo que dice es que hay que devolver el dinero desde la formalización del préstamo porque si la cláusula es nula no debe generar ningún efecto. El TS, en su sentencia de 2013, acotó los efectos de la nulidad, algo que desde el punto de vista jurídico no era entendible. Algunos abogados entendíamos que esta decisión del Supremo de acotar la retroactividad suponía un aberración jurídica. La sentencia de Bruselas lo que hace es decir que ese límite que ha impuesto el Supremo no debe existir.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que obliga a los bancos a devolver el dinero cobrado de más con las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca, puede afectar en Cantabria a cerca de 50.000 personas. Para tener derecho a la devolución hay que demostrar que la entidad bancaria no actuó con transparencia. Los despachos de abogados se están preparando para la avalancha de demandas que se puede producir, aunque el abogado Juan Manuel Brun, que obtuvo la primera sentencia en la comunidad autónoma, en 2013, que decretó la nulidad de la cláusula suelo y que obligó a devolver el dinero desde la formalización del préstamo, cree que la repercusión social no será como la de las preferentes que afectaba principalmente a colectivos muy vulnerables como los jubilados. En esta ocasión, se calcula que la banca deberá hacer frente al pago de unos 4.200 millones de euros en toda España.

Feliz solsticio de invierno juan manuel.

La gente que quiere invertir su dinero puede hacerlo si quiere pero nadie debe engañarlos y invertir su dinero por ellos. Mucha gente fue ENGAÑADA con los preferentes por los propios bancos y no queda ninguna DUDA de eso y si desdeluego la gente honrada esta a salvo de momento de gente como usted con esta sentencia.

Si pero unos cuantos. hay otros miles que de engañados nada. Ejemplo: cuando los bancos ofrecían depósitos al 3% y Afinsa y forum filatélico al 8. Yo conozco quien metió allí sus ahorros y mientras le daban pasta lo pasaba por el morro a los demás, como si fuera la más lista de la tierra. Cuando todo se vino abajo y perdió sus ahorros...el drama. Años ha estado detrás de una pancarta con el resto de "afectados". No me alegra porque no deseo mal a nadie pero puedo asegurar que no me da ninguna pena. Y como lo que acabo de contar a miles. Que si, que si, que hay gente a la que le han engañado pero la gran mayoría firmo a sabiendas.

Claro porque lo del Forum filatélico y las clásulas suelo es prácticamente la misma cosa. En fin...

No respondo a quien no tiene las más básicas nociones de educación. Y por lo visto tampoco sacó un diez en comprensión lectora. Como la gente avezada habrá notado no estaba haciendo un paralelismo sino hablando sobre el comportamiento humano que está en la base del problema. Quizá no esté a su alcance entenderlo. corto y cierro con Ud.

Me estás respondiendo para decirme que no me respondes, pero el que tiene mala comprensión lectora soy yo jajaja Y encima tienes la desfachatez de hablar de educación cuando a las primeras de cambio mentas a las madres de los demás.

Agárrense los machos todos los que vendieron un piso durante la burbuja, tanto inmobiliarias como particulares. Ahora pueden venir los compradores a decir que les engañaron y les cobraron un precio abusivo por el piso, pues bajó al reventar la burbuja. Igual el Tribunal Europeo les da la razón, pues ¿qué importa que un notario se lo leyera y lo firmara? Esta claro que nadie está a salvo con sentencias como esta.

Pero qué tendrá que ver la velocidad con el tocino!! no intentes meter miedo a la gente. La sentencia anula unas cláusulas que introducían los bancos en las hipotecas y que eran ilegales, cosa que no tiene nada que ver con las fluctuaciones del precio de la vivienda.

¿Acaso no te parece ilegal comprar un piso por 300.000 euros y que al año te valga 200.000? ¿No te timaron?

Repito, nada que ver lo que dices con la sentencia de la que habla la noticia. Intentas poner el ventilador porque sencillamente no tienes razón.

La gente firmaba ante notario un mínimo y un ma´ximo por el préstamo de su hipoteca. Si hubiera subido por encima del máximo ni Dios hubiera ido a reclamar. Yo cuando firmo algo tengo cuidado con lo que firmo, pero parece que en España la gente firma al tuntun y adema´s delante de un notario.

Lewis le das mucha importancia al hecho de que se firmaran ante notario y muy poca al hecho de que haya dos sentencias firmes diciendo que esas cláusulas son ilegales y abusivas.

Este comentario ha sido eliminado

Este comentario ha sido eliminado

nur741 en España los tribunales superiores no las anularon totalmente las claúsulas, solo desde el 2013 y los tribunales europeos están preparadísimos para sentencias en España, por eso pusieron en la calle hace un año a más de cincuenta violadores y asesinos de ETA anulando la doctrina Parot. Lo que no quieres es discutir porque sabes que tengo razón. La gente firmó un máximo y un mínimo. Se quejan porque bajó y tienen que pagar más pero si hubiera subido no se hubiera quejado ni Dios en el país de la picaresca por excelencia

Al final va a resultar que la única que no se entera de lo que firma en España no va a ser la infanta. Tanto criticarla por firmar sin leer lo que le pone su marido y hay pila de gente que firmó leyéndoselo un notario y ahora resulta que no sabían.