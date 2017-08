El crecimiento del Puerto de Santander en el Llano de la Pasiega se abordará en 3 años Vista de la zona de Varadero, próxima al Barrio Pesquero, Santander Descartada una expansión al exterior de la bahía «por su dificultad», Jaime González trabaja ya, en colaboración con el Gobierno regional, en el desarrollo al interior ISABEL AROZAMENA Santander Lunes, 7 agosto 2017, 08:27

Descartado el crecimiento del Puerto de Santander al exterior de la bahía, la Autoridad Portuaria, que preside Jaime González, trabaja ya en la expansión al interior con el desarrollo de un centro logístico en el denominado Llano de la Pasiega, ubicado en la mies de Parbayón (Piélagos), en unos terrenos de 2,8 millones de metros cuadrados. González prevé el inicio de la obras a un horizonte de «dos a tres años» que, teniendo en cuenta los plazos administrativos, considera más realista los tres años.

Este proyecto de crecimiento de la Autoridad Portuaria de Santander se expuso durante el curso celebrado esta semana que, codirigido por el economista Ramón Tamames junto al propio González, se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre las claves para el desarrollo económico de la comunidad autónoma. Las conclusiones de este encuentro se incluirán en un documento que el próximo otoño saldrá a la luz.

«Se trató de aportar propuestas concretas y realistas, más allá de las de tipo global como que hay que apoyar la industria», explicó Jaime González en declaraciones a este periódico. El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander calificó de «una locura, porque sería inviable por su dificultad» un crecimiento del puerto al exterior, lo que implica el relleno de la bahía, algo que rechaza: «No queremos rellenar ni un metro más de la bahía». El puerto santanderino se aleja así de otras opciones de puerto exterior, millonarias y dilatadas en el tiempo, que sí han llevado a cabo instalaciones vecinas como Bilbao y Gijón.

El proyecto de crecimiento se aborda en colaboración con el Gobierno de Cantabria que es el que tiene la competencia para desarrollar la redacción del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) en el Llano de la Pasiega, que se encuentra en fase de procedimiento licitador.

El proyecto a desarrollar se ubica a ambos márgenes de la carretera nacional que une Renedo con Santander. La actuación convertirá al municipio en un importante núcleo industrial que formará parte del denominado eje logístico de Cantabria, que enlazará la actividad del Puerto de Santander con el futuro polígono industrial de la Hilera en Torrelavega, ya que contempla la comunicación con el corredor logístico e industrial por medio del desarrollo de una terminal intermodal ferroviaria conectada con el puerto santanderino, lo que también abre la posibilidad de un apeadero de cercanías en La Pasiega.

Interesados

La actuación contribuirá a asegurar una mayor agilidad en el tráfico ferroviario de mercancías –con la terminal intermodal ferroviaria– y así seguir manteniendo su apuesta en el terreno de la exportación e importación de automóviles.

Jaime González se mostró muy ilusionado con la actuación que ya ha comenzado a ser una realidad y ahora falta materializarla. «Ya tenemos candidatos interesados en instalarse allí, hablo de empresas privadas», reveló el presidente de la Autoridad Portuaria.

«El Puerto de Santander no se puede quedar atrás», sentenció González, teniendo en cuenta, además, que «se ha empezado a notar una recuperación económica» que se ha trasladado en un crecimiento del tráfico portuario del 8,5% en el primer semestre con relación al año anterior, sobre todo en graneles. La propuesta de crecimiento del puerto santanderino «la veo real y su coste es factible», aunque no pudo avanzar un presupuesto. Indicó que «antes de fin de este año me gustaría, con el Gobierno de Cantabria, tener una idea más aproximada de qué estamos hablando en términos de la parte que nos compete en el ámbito público».

Jaime González agradeció que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aprovechara el curso para anunciar la llegada del AVE a Reinosa, algo de «lo que estamos encantados tanto Ramón Tamames como yo». También se refirió al anuncio de la circunvalación ferroviaria desde el Puerto de Bilbao con ancho doble, ibérico y europeo. Indicó que es una actuación que permitirá continuar en esos dos anchos por la Cornisa Cantábrica hasta Santander, y conllevará «la mayoría de edad de las infraestructuras de Cantabria, es decir, conectarnos tanto con el Mediterráneo, a través de Bilbao, como con la Unión Europea».