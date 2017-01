La Casa Blanca defiende su decreto migratorio mientras el mundo se indigna

¡¡¡Pero,pero..Que jetas son estos europeos...¿No suspendio Francia el Acuerdo de Schengen,despues de los atentados de Paris?.Querido Hollande...Y tu Boris Johnson..¿Acaso no gano el brexit..por miedo a lo que podia llegar de fuera?

Si son muy hospitalarios en Europa, despues cuando hay un atentado andan haciendo que lloran por las esquinas, se llevan las manos a la cabeza, se echan las culpas unos a otros y se preguntan como puedo ser... pero como los muertos no son de ellos se les pasa rapido y unos meses se les olvida así que en esas andamos.

Trump es un tio con un par de pelotas, que no se acompleja por lo que piensan de él, el resto de los politicos y esta cortando por lo sano, me quito el sombrero.