Ascienden a 39 los muertos por el ataque de un terrorista huido en Estambul

De momento, la Policía cuenta con unos primeros indicios sobre su identidad, según ha informado este domingo el primer ministro turco, Binali Yildirim. En una rueda de prensa, Yildirim, desmintió también que el atacante fuera vestido de Papá Noel. "He oído que el terrorista iba vestido de Papá Noel. No es cierto", declaró el primer ministro. "Es un terrorista como ya los conocemos. Disparó al policía de la puerta, entró y ametralló y mató a personas inocentes. Entonces dejó el arma y abandonó el lugar durante el caos", relató el jefe del Gobierno turco.

Me hace gracia, porque, visto lo de Madrid 11M, Londres, Nueva York y el de Turquía, dermuestra que el impedir la sola entrada del camión y mis narices 33. Hay otras mil maneras de hacer atentados y esto lo prueba.

fer34cd: Qué hacemos, acostumbrarnos todos los días a recordar víctimas o a pedir a los desastres que nos desgobiernan, que sean más eficaces?

Aplaude a tus dirigentes, mientras financian guerras en países árabes, subvencionan a grupos armados, desestabilizan gobiernos, truncan economías, provocan centenares de miles de DESPLAZADOS... todo para que 4 EUROPEOS y 8 YANKEES se forren. (igual que en Ukrania) ¿Qué terrorismo internacional había antes de G.W.Bush? ¿sabes cuántas personas han muerto hoy en Bagdad? ¿quien es el responsable? ¿cuántas portadas ocupa?



Sin duda la "democracia" en Siria ha salido treméndamente fortalecida por una guerra civil ABSOLUTAMENTE TELE-DIRIGIDA desde Occidente. Pero claro, lo moros son los malos, porque lo dicen eminencias como tú, que, cuando se les pide rigor, sólo saben "reírse del buenismo". No es cuestión de buesnismo, es cuestión de no ser una marioneta ignorante y necia, asentada en prejuicios de panfleto. Si no quieres desplazados a la puerta de tu casa, PÍDELE CUENTAS A LOS QUE HAN PROVOCADO LA GUERRA EN SIRIA, que no son moros, sino piadosos cristianos. Más bien, piadosos demócrata-cristianos. Todo lo demás, es sucia demagogia populista (y no de la de Podemos, sino de la de Le Pen)

Bla,bla,bla, pero los que matan no suelen ser cristianos, ni van a la iglesia, ni comen jamón.

Bla bla bla es de nuevo la base de tu argumentariio, vamos, que me has crujido. Bla bla bla es el eco del vacío en tu cerebro. Los que tiran del gatillo no creo que sean cristianos, pero los que dan la orden, y manejas los hilos desde arriba, NO SON MUSULMANES, sino cristianos y judios, o mejor dicho, OCCIDENTALES. Por cierto, los judios tampoco comen jamón.

Hemos descubierto la piedra filosofal, el jefe del kamikaze del camión era judio o cristiano, así como de los que atentaron con aviones y en trenes, hay que joderse para no caerse con tanta estupidez.

La estupidez (íntima tuya) suele ir ligada a la ceguera (mental o visual). Durante la campaña electoral americana ¿a quién acusó directamente Trump de haber financiado al Estado Islámico en Siria? ¿A Irán o a la Administración Obama? ¿te enteras de algo, o vives en el mito de la caverna? ¿tal feliz se vive en la ignorancia y el simplismo? ¿quién sigue siendo el GRAN BENEFICIADO de todo el fenómeno "Estado Islámico? ¿Irak, Siria, Egipto, el Kurdistan, Turquía? ¿o TAL VEZ Israel que lleva tres años sin salir en los periódicos mientras ha realizado más de 3000 asentamientos ILEGALES en suelo palestino? Y mientras Israel sigue riéndose de todo, los infelices como tú miráis para otro lado, porque ya se encarga el Estado Islámico de atraer a diario todos los focos mediáticos. Israel logra dos objetivos básicos para ellos: 1º: que crezca la islamofobia en Europa (favoreciendo, por contra, la imagen mediática del sionismo). 2º: que todos los medios fijen la atención en el mundo musulmán, sin fijarse en lo que el sionismo sigue haciendo en Palestina. Siempre hace falta un tonto útil: el Estado Islámico es el 1º. Felicidades, el 2º puesto es tuyo.

Mira JEFEdeREVILLA, yo lo tengo más claro que tú. Si mañana se ofrece terreno en Santander para hacer una gran mezquita, adivina quien manda la pasta de inmediato, vamos que le falta tiempo para ofrecerla? Pues esos mismos, financian a los terroristas y a los que no lo son, para que vengan a Europa a cambiar las costumbres occidentales.

Para que en Santander, o en cualquier punto de occidente se levante una mezquita, hace falta que lleguen miles y miles de árabes. Para que estos salgan corriendo de sus casas con lo puesto, hace falta que ALGO o ALGUIEN le eche a cañonazos. ¿QUIÉN les ha echado de sus casas? ¿sigues pensando que no tienen otra cosa que hacer que dejarlo todo para ir a morir a una patera?

Por cierto, tranquilo, en esta ruina llamada Cantabria, nunca habrá musulmanes suficientes como para levantar una mezquita. Es la ventaja que tiene tener una Autonomía de MENTIRA, pobre, corrupta, apática, holgazana, sucursalista, alienada.... que aquí no vienen ni los virus.

pdta: Sí. las monarquías medievales del Golfo son otro TONTO ÚTIL absolutamente imprescindible.

Al menos hoy este foro deberia de ser para recuerdo de las victimas, para rezar cada uno con sus creencias y para nada más.



Rezar, poner velas por los muertos, cantar todos juntos Imagine de John Lennon, condenar los atentados, etc no sirve para nada.



DI TU LA SOLUCIÓN AL TERRORISMO INTERNACIONAL. DI UNA SANTA BURRADA.

No se ponen badenes jodiendo a cientos de miles de conductores por culpa de unos pocos fitipaldis? Esa misma logica se puede aplicar dejando a todos los musulmanes fuera de europa.

El islam no es religión de paz,ni existe islamista moderado.Hoy matan unos musulmanes mañana matan otros musulmanes de otra secta,y se matan entre sus diferentes creencias islámicas ,matan a cristianos ,golpean en los países que les cogen ,son la barbarie ,todos ellos son radicales en mayor o menos medida .Europa ,ya repetido muchas veces,debe librarse de ellos,solo causan mal estar y peligro cuando no atroces crímenes .No a musulmanes en territorio europeo ,.Deja ese comentario !!es le realidad !!!!!!!

A ver cuánto tiempo tardan los "buenos" en atacarte.



Amigo mío lo mezclas todo, en un sin sentido. Crónica de una muerte anunciada. Cierto, que Turquía ha sido una vía abierta, cierto, lo de tapón y cierto que sólo queda ser aliados.



Simplificación absoluta meter a todos musulmanes

son 1200 millones de musulmanes, si fueran todos como tu dices apañaos estabamos

Ya estáis lo "malos Y TONOS" para reducirlo todo a discurso de primero de preescolar.



Anda, calandraca, que no andas nada .

Nos ha vuelto a crugir a todos con la solvencia de tus "argumentos". Ese "calandraca" es... total. Made in spain.

Menuda joya, destilas más ignorancia que Aznar hablando en la ONU. No has cogido un libro en tu vida, ni para asentar la pata de la cama (El Capitán Alatriste no vale como libro).

Que tonterías la hostia,dice el tipo este ..

Lo dicho: made in spain

La apología del sectarismo y del fascismo debería estar sancionada en nuestro país. ¿No te parece?

Erdogan ha apoyado a los yihadistas en Siria.

Una vez meneado el avispero y ver el peligro de un estado kurdo,ha retirado el apoyo al yihadismo y sus antiguos patrocinados se mosquean.

El sultán ha jugado con fuego y los turcos se queman..



Encima nuestros politicastros quieren meter a los otomanos en la UE..





Con todos mis respetos no creo que los yihadistas elijan Turquía por lo que comentas de menear el avispero. Su proximidad con Siria y una frontera tan amplia y sin controlar favorece la entrada de terroristas en Turquía. Turquía es la punta de lanza de la UE. Son los turcos los que bien o mal están haciendo el trabajo sucio que debería hacer la UE. Es vergonzoso que paguemos a Erdogan para que haga el trabajo por nosotros. El día que al turco de turno se le hinchan las pelotas Europa se llena de yihadistas pero no como ahora sino por miles de ellos. Turquía es un país que debe ser nuestro aliado porque es el tapón que impide que Europa sea invadida literalmente.

Perdonar que me parta el culo de risa, cuando veo a los turistas que gobiernan Madrid, colocar obstáculos para los camiones. No quiero dar ideas, pero sí reírme por no llorar. Poner una vela, para que nuestras mal pagadas y dotadas, policías del estado, sigan con la gran eficacia que vienen demostrando, a pesar de los altos mandos que soportan.

Los obstáculos se instalan siguiendo instrucciones de la delegada del gobierno Concepción Dancausa que es del PP. Medida que no se porque te hace tanta gracia.

Por otra parte comentar esta noticia con frases como"perdonar que me parta el culo de risa" es de lo más desacertado.

Me parto el culo de risa por la sola medida de poner jardineras, lloro porque esto es imparable, con las inutilidades y el buenismo que nos rodea.

Me parto el culo: tus líderes políticos se forran organizando guerras en las que mueren centenares de miles de musulmanes, y tu le echas la culpa a los muertos.

Estambul?. Tragedia en Alemania?. Mucha empanada mental o poca cultura... aún así mis condolencias por los fallecidos, porque sí, es una tragedia..