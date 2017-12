El Impluvium ya ilumina Reinosa

Eran las seis y media de la tarde cuando, por fin, el Impluvium se iluminó. Reinosa acogió la inauguración de este nuevo centro sociocultural, con la presencia del presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; el alcalde de la ciudad, José Miguel Barrio, acompañado de miembros de la Corporación; los arquitectos responsables del proyecto, Carlos García y Begoña de Abajo; y numerosas personalidades de la política y de la vida social de la comarca.

Revilla indicó que el edificio «es un auténtico lujo para Reinosa» y aseguró que «no hay muchos lugares como este en Cantabria». Para él, «tener un edificio como éste permite recuperar algo que en muchos aspectos se ha perdido: la convivencia».

Por su parte, José Miguel Barrio recordó el origen del inmueble, la Plaza de Abastos, que fue centro del comercio de la ciudad desde su inauguración en 1882 hasta mediados de los años ochenta, así como el incendio que la destruyó en junio de 2012. «Ahora hemos conseguido hacer de aquel solar un lugar emblemático», opinó. El regidor considera que, teniendo en cuenta la climatología de la ciudad, «nos hacía falta una plaza cubierta», y por eso espera que sea «un lugar de convivencia y aprendizaje».

Por su parte, Begoña de Abajo mostraba su satisfacción por ver cómo se inauguraba el edificio que había diseñado junto a su compañero Carlos García. «Nos hace mucha ilusión empezar a ver actividad en el edificio», indicó a la vez que recomendaba a todo el público que «lo mejor es que lo conozcáis y experimentéis para conocerlo y para saber cómo funciona».

El inmueble ha sido concebido como ungran espacio diáfanoen torno a un granpatio interior que essu elemento central

Dicho y hecho. El numeroso público que allí se congregó supervisó todos los recovecos del edificio, así como los atractivos y exposiciones que ahora mismo acoge: el belén campurriano en madera de Pablo González Arce, la ludoteca o la exposición de cuadros de Sandra Suárez, Oscar Lanza, Juan Díaz-Faes, Emeric Minaya y Cecilio Espejo.

Julia Ahumada, directora del Colegio Rodríguez de Celis de Paracuelles, fue una de las asistentes y no dudó en mostrar su entusiasmo. «Me gusta muchísimo la arquitectura que tiene, el patio interior… Pienso que de día tiene que ser maravillosa la luz que tiene que haber aquí dentro. Tiene muchos rincones, veo sitios para todas las edades… me parece estupendo», relató.

«Ya desde fuera me gustaba y ahora que he entrado me gusta todavía más», aseguraba el músico Alfonso Ahumada, que se mostraba sorprendido por el gran patio interior. «En un principio no me gustaba mucho porque pensaba que iba a ser frío, pero ahora veo que es muy grande y que va a servir para muchas cosas», opinó.

La Cofradía Gastronómica Nacimiento del Ebro participó en el acto ofreciendo sopas de ajo para todos los asistentes. Uno de sus miembros, Carlos Gutiérrez, dejó claro que «el Impluvium es un edificio impresionante», a lo que añadió que «me gusta que sea tan diáfano y tan claro, con tanto cristal. Creo que le da encanto».

También acudió a la cita el presidente de la Federación de Peñas de Reinosa, Héctor Sosa, que afirmó que «es una obra necesaria para Reinosa» y consideró además que «tiene muy buena pinta. Espero que acoja muchas actividades para todas las edades».

El músico Raúl Gutiérrez ‘Rulo’ y su compañero Fito Garmendia ofrecieron un pequeño concierto acústico para todos los asistentes. «Estamos aquí como reinosanos que somos porque éste es un día importante para la ciudad», señaló Rulo.

El proyecto diseñado por los arquitectos Begoña de Abajo y Carlos García fue seleccionado tras la celebración de un concurso público promovido por el Ayuntamiento de Reinosa y en el que colaboraron los colegios de arquitectos de Cantabria y Madrid.

Más de 300 estudios de todo el mundo participaron en la convocatoria. El inmueble ha sido concebido como un amplio espacio diáfano sobre el que se erige una gran cubierta de estructura de madera. Cuenta con dos plantas y un patio central que en todo momento ha sido un elemento fundamental en el diseño del proyecto, ya que las diferentes zonas se organizan a su alrededor. Además, esta distribución permite una iluminación y una ventilación natural.