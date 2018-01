La peatonalización de Díaz Pimienta divide a la Corporación y a los comerciantes de El Astillero Numerosos vecinos, comerciantes y hosteleros acudieron al acto de presentación del proyecto de semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta. / María Gil Lastra El PRC, impulsor del proyecto, defiende los beneficios que reportará a la zona, mientras que crecen las voces en contra del resto de los grupos políticos SHEILA IZQUIERDO Miércoles, 17 enero 2018, 07:24

El salón de Plenos del Ayuntamiento de El Astillero estaba ayer concurrido. La controversia que gira en torno a la semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta -incluso dentro del equipo de gobierno (PRC-PSOE)- fue el detonante de que no hubiera ni un sitio libre en el acto de presentación del proyecto. Por un lado, los miembros del PRC en el equipo de gobierno con el alcalde, Francisco Ortiz, a la cabeza, y los componentes de la asociación de comerciantes Cemag, defensores de la idea. Por otro, los detractores, esto es, el resto de grupos en la Corporación (PSOE, PP e IU), algunos vecinos, y la otra asociación de comercio del municipio, Cicagc, que minutos antes de que diera comienzo la explicación, protagonizó un acto de protesta a las puertas del Ayuntamiento con pancarta incluida.

El acto, convocado por el PRC con el fin de dar a conocer los pormenores de una actuación que ya fue aprobada por Junta de Gobierno, contó con la presencia del arquitecto redactor, Agustín Montes, del Estudio de Arquitectura y Urbanismo MMIT que, según quiso destacar la concejala regionalista Maica Melgar a modo de carta de presentación, tiene «reconocido prestigio», ya que «ha recibido varios premios y menciones a nivel internacional y nacional con obras como el Estadio de Fútbol del Malecón de Torrelavega, el Ayuntamiento de Meruelo, el Internacional MAD Mendoza Argentina o la Estación de Autobuses de Ronda, en Málaga.

Al acto también acudieron representantes de los grupos contrarios al proyecto, como María Ángeles Eguiguren, por parte del PSOE, y Javier Soberón, por el PP, así como otros miembros de la Corporación municipal. También estuvieron presentes varios miembros de diferentes colectivos interesados en conocer la obra, entre ellos, los dos que representan al comercio y la hostelería en el municipio (Cicagc y Cemag). También concurrieron miembros de la empresa concesionaria del servicio de basuras, comerciantes y vecinos afectados, así como técnicos municipales y agentes de la Policía Local.

Tramo de la calle Francisco Díaz Pimienta que el Ayuntamiento pretende peatonalizar . / María Gil Lastra

A todos ellos se les dio la oportunidad de exponer sus dudas respecto a un proyecto que, según algunos, como la presidenta de Cicagc, Beatriz Hazas, «no ha contado con el respaldo del pueblo». En esta línea, incluso un vecino puso sobre la mesa la posibilidad de establecer un referéndum para determinar si el municipio quiere un casco urbano más semipeatonalizado.

Por su parte, la concejala del PSOE, María Ángeles Eguiguren, recordó que su partido seguirá en contra de un proyecto impulsado por sus socios en el equipo de gobierno, resaltando que el hecho de que figure en el programa electoral del PRC no da pie a que, si no está respaldado por una mayoría, se lleve a cabo. Una postura que fue rebatida por el alcalde, que alegó que no traicionará al votante. Y es que, durante el acto, el alcalde de El Astillero se mostró convencido de que la semipeatonalización de la Calle Francisco Díaz Pimienta convertirá a la zona en un punto de atracción para el municipio.

Plenamente confiado de que la obra redundará en un beneficio para hosteleros, vecinos y comerciantes de la zona, Ortiz señaló que el proyecto permitirá ganar un espacio para el peatón y aportar dinamismo comercial. «Se trata -dijo- de adecuar la zona como plaza de uso público con los elementos necesarios que propicien su recuperación para uso y disfrute de los vecinos». Y es que, según Ortiz, el diseño propuesto, propicia la «reconquista» del casco urbano por el peatón, en detrimento del vehículo.

El proyecto

El proyecto, que se ha presentado a la orden de subvenciones de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, pretende actuar sobre una superficie total de 2.250 metros cuadrados. Con un presupuesto base de licitación de 433.853 euros (IVA incluido), del cual, el Gobierno de Cantabria subvencionaría el 46%, la actuación eliminará aparcamientos y conllevará una segunda fase para reordenar la Plaza de la Constitución y otras vías del entorno.

En la actualidad, la zona objeto de proyecto se encuentra ocupada por un vial de paso, aparcamientos, zona de carga y descarga del mercado y una pequeña plaza, donde la semipeatonalización proyectada contempla la eliminación de los más de veinte aparcamientos, además de la mejora de los accesos, eliminando barreras arquitectónicas, el arreglo de zonas ajardinadas y la iluminación.

En el proyecto, explicó el arquitecto, se prevé el mantenimiento de la zona de carga y descarga, la eliminación y traslado de los contenedores de basura desde la zona central al extremo oeste de la actuación.

Durante el desarrollo de la obra, se acometerán una serie de trabajos de mejora de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento consistentes en la creación de una red de pluviales y fecales de saneamiento entre ambos extremos de la actuación que soluciones problemas existentes. Asimismo se realizarán nuevas soleras para el vial semipeatonal y plaza pública, diferenciando zonas de uso peatonal y zona de trafico ocasional, el acceso al garaje particular, marcando las distintas zonas.

En el Almacén de las Artes, el PRC ha dispuesto una serie de paneles y un vídeo informativo para que los vecinos puedan consultar los pormenores del proyecto. Mañana, jueves, habrá un Pleno extraordinario, a instancias del PP, para debatir y aprobar la idoneidad del proyecto.