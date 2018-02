Un argayo de 50 metros corta al tráfico la variante de Santillana . / Javier Rosendo El corrimiento de tierras, que ha llegado al borde del vial sin afectar a la calzada, mide 5 metros de alto y 10 de profundo | Obras Públicas mantiene cerrado el vial «por seguridad» por si se repiten nuevas réplicas RAFA TORRE POO Santander Miércoles, 21 febrero 2018, 15:40

No es la primera vez que sucede algo así en la zona. Un argayo de similares características al que se ha registrado este miércoles en la carretera conocida como variante de Santantilla (CA-137) ya sepultó la entrada al barrio de Arroyo en noviembre de 2016. En esta ocasión, el corrimiento de tierras se ha registrado a «unos cien metros del anterior», por lo que el acceso a esta localidad no se ha visto afectada «Es el mismo terreno pero no la misma carretera», apuntan. La Consejería de Obras Públicas se ha visto obligada a cortar el vial «por seguridad». Y no saben cuándo podrán reabrirlo.

Los técnicos de geotecnia del Gobierno regional están trabajando en la zona examinando el argayo, que tiene una longitud de 50 metros, una altura de 5 metros y una profundidad de 10. «Aunque visiblemente no es muy espectacular, es uno de los más importantes que hemos tenido últimamente», explican desde la Dirección General de Obras Públicas. Los primeros trabajos se centran en conocer el alcance exacto del corrimiento. La calzada no ha llegado a verse afectada, aunque el material ha llegado hasta el mismo borde. «No podemos arriesgarnos, por eso lo mejor es cortar el tráfico», explican desde el organismo público.

No será hasta mañana, jueves, cuando reciban el informe de los estudios preliminares. Si el talud no se ha visto afectado y no hay riesgos de que se reproduzcan réplicas, el siguiente paso sería comenzar a quitar toda la tierra desplazada. Los técnicos desconocen el estado en el que ha quedado el terreno original del que se desprendió la tierra. Si hay que asegurarlo y trabajar sobre él, el tiempo en el que la carretera esté cortada aumentará. «Hablar de plazos de reapertura es aún muy complicado», insisten las mismas fuentes.

Otro de los inconvenientes que se están encontrado desde Obras Públicas es que el argayo pueda afectar al camino que conduce al Depósito Municipal de Aguas que abastece a Santillana del Mar, cuayo camino de acceso se encuentra donde se ha producido el argayo.