Los ciclistas dicen basta Un guardia civil retira la bicicleta de Enrique Gutiérrez, último atropellado ciclista en la región. / J. Rosendo La Federación Cántabra convoca el domingo una concentración en Cabezón de la Sal para «exigir respeto» tras el último atropello RAFA TORRE POO Santander Viernes, 16 marzo 2018, 07:20

El atropello de Enrique Gutiérrez Rivero el pasado martes cuando circulaba entre Virgen de la Peña y Cabezón de la Sal ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los ciclistas de la región. El colectivo está llamado a concentrarse el domingo, a partir de las 12.30 horas frente al Ayuntamiento de Cabezón, para «exigir más prudencia y respeto» a los automovilistas.

La Federación Cántabra de Ciclismo es la convocante de esta protesta que, según relata su presidente, Juan José Trueba, «llevábamos tiempo con ganas de hacer». Afortunadamente Enrique evoluciona favorablemente y se encuentra «fuera de peligro». Pero la queja de los ciclistas va más allá. «Ha habido dos o tres sustos últimamente en esta zona», explica Jesús Maestegui, organizador de ‘Los 10.000 del Soplao’. La Federación, consciente de la preocupación, quiere aprovechar el momento para lanzar un mensaje. «Queremos que se nos vea, que los conductores sepan que existimos y que tenemos los mismos derechos y obligaciones que ellos para circular por las carreteras».

«Si piensas en el peligro no sales de casa, pero no hay que obviar que realmente existe peligro», añade Maestegui. «Cuando salgo voy por recorridos seguros. Por ejemplo, nunca ruedo en Nochevieja y en fechas con mucho tráfico lo hago por puertos solitarios, donde apenas hay coches. Además, llevo un GPS en la bici que permite a la familia saber en todo momento dónde estoy», relata David San Emeterio, que reside en Villapresente y sale por la zona donde se ha producido el último atropello en Cantabria. La seguridad se ha convertido en una de las prioridades para la Federación Cántabra, que ha visto como en los últimos cinco años ha aumentado el número de licencias. «Hemos pasado de 2.000 a casi 3.300. La gente se federa no solo para competir, también lo hacen para tener los seguros adecuados», asegura Trueba.

También ha mejorado la concienciación de los ciclistas por su propia seguridad. «Ahora llevamos luces para que se nos vea de lejos, ropa más llamativa, es raro ver a la gente sin casco... Pero, para pedir respeto, antes tenemos que ser nosotros los que prediquemos con el ejemplo», afirma el organizador de ‘Los 10.000 del Soplao’.

La preocupación por los accidentes ha llegado hasta el Congreso. La diputada de Izquierda Unida Isabel Salud presentó ayer una batería de preguntas al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para saber cuáles son las medidas empleadas para mejorar la seguridad en las carreteras de la región. «Pese a la popularidad de este deporte, somos la comunidad autónoma con menos kilómetros de rutas ciclistas protegidas», se lamentó el portavoz autonómico de la formación, Miguel Saro, aficionado al ciclismo.