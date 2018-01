«El nuevo puerto deportivo es una oportunidad histórica para San Vicente» Dionisio Luguera, ante la zona en la que se proyecta instalar los amarres del futuro puerto deportivo. / José García San Vicente de la Barquera Dionisio Luguera, alcalde de San Vicente de la Barquera, defiende la propuesta de Obras Públicas para que la villa continúe siendo el principal puerto entre Gijón y Santander VICENTE CORTABITARTE Sn Vicente de la Barquera. Jueves, 25 enero 2018, 08:36

Todos los barquereños, excepto los muy mayores, han crecido escuchando diferentes propuestas de construcción de un puerto deportivo en su ría. Sin embargo ahora es cuando esta infraestructura parece que puede ser una realidad a corto plazo. Ante la oposición de algunos, la sociedad barquereña, de la mano de su alcalde y de las principales formaciones políticas, comienza a posicionarse de forma mayoritaria a favor de una actuación que considera «muy importante» para el futuro del municipio.

-¿Qué supone para San Vicente la construcción del nuevo puerto deportivo?

-Se trata de una oportunidad histórica que no debemos dejar escapar. Esta es una antigua demanda del municipio que tras muchos años de espera parece que por fin puede ser una realidad gracias al actual Gobierno regional.

«Es falso que se trate de un macropuerto y no se le puede comparar con el de Laredo»

-Sin embargo nada mas anunciarse que este año se podría licitar el proyecto ha surgido un movimiento de oposición.

-Pocas actuaciones consiguen una unanimidad al cien por cien. Es cierto que algunos se han posicionado en contra, pero creo que hasta el momento han tenido mucho mas eco que lo que representan de verdad. Desde el punto de vista político, tan solo IU se ha mostrado en contra, mientras que el PSOE, PRC y PP lo hemos apoyado. Desde el punto de vista social el puerto deportivo cuenta con el respaldo de las entidades mas importantes y representativas del municipio, como la Cofradía de Pescadores, la asociación que aglutina a la mayoría de los empresarios de San Vicente o el Club Náutico, entre otros. Y luego está lo que se percibe en la calle, entre los vecinos, y lo que yo percibo es que esta actuación es apoyada muy ampliamente por los barquereños.

-Los opositores dicen que se trata de un macroproyecto de puerto deportivo comparándolo con el de Laredo.

-Puedo entender que algunos no quieran este proyecto, aunque me cuesta comprenderlo, pero lo que no se puede decir es que se trata de un macropuerto y mucho menos compararlo con el de Laredo. Eso es rotundamente falso y pido a los que se oponen que no intenten engañar a la gente con estos argumentos que se caen por su propio peso. Estamos hablando de una ampliación de la zona portuaria de San Vicente en la que no se va a realizar ninguna infraestructura en tierra, que tan solo conlleva el fortalecer una escollera que ahora mismo se está cayendo, realizar un gran dragado que resulta imprescindible y en instalar unos pantalanes. El presupuesto base de licitación está previsto que ronde los 6,5 millones de euros de inversión, quince veces menos que lo que se invirtió en Laredo.

-Se dice también que el número de amarres es excesivo para las necesidades actuales.

-Se contempla que el puerto cuente con seis pantalanes y 272 amarres. Ahora mismo es cierto que la lista ronda el medio centenar, pero eso no significa que no exista una mayor demanda. Nada mas hay que ver la ría de San Vicente, para contar que hay más de 100 embarcaciones fondeadas y no hablo precisamente de botes. Hay otros que tienen sus barcos en otros puertos y que si se construye el de San Vicente vendrán aquí. Y a todo eso hay que sumar las embarcaciones que realizan navegación de cabotaje a las que hay que dar servicio. Creo que el puerto nada mas ponerse en marcha tendrá un nivel de ocupación muy bueno y con unos precios muy asequibles.

«La entidades más importantes de San Vicente y la mayoría de sus vecinos lo apoyan»

-¿Considera que la economía de San Vicente se verá beneficiada con este proyecto?

-Yo no quiero utilizar la demagogia como hacen otros. Este proyecto no será la panacea que resuelva todos los problemas del municipio, pero es uno mas y no pequeño en la buena dirección que nos puede ayudar a hacer un San Vicente mas dinámico y mas atractivo desde el punto de vista económico. Por sí solo no va a resolver el problema del empleo, pero puede ayudar, junto al Centro de Interpretación del Parque de Oyambre en Casa Pozo, entre otros. Todos ellos, en conjunto, pueden hacer un San Vicente mucho mejor, sobre todo para crear empleo y que no tengamos que ver que nuestros jóvenes se tienen que ir por falta de oportunidades.

-Precisamente otro de los argumentos utilizados por los que se oponen a la iniciativa es que consideran más interesante invertir en ese Centro de Oyambre antes que en el puerto.

-Eso es algo que no entiendo, es como si se tuviese que elegir entre uno y otro y no tiene que ser así, yo quiero los dos proyectos y estoy seguro de que los dos van a ser una realidad muy pronto. El proyecto de Casa Pozo ya cuenta con una partida en los Presupuestos de este año y su ejecución es imparable, comenzará a ser una realidad sin tener que renunciar al puerto deportivo.

-La oposición al puerto deportivo parte del concejal de IU, uno de sus socios de gobierno. ¿Este tema puede afectar al pacto que mantienen también con el PRC?

-Este es un punto importante en el que estamos en desacuerdo, pero no afecta a nuestro pacto de gobierno. En la gestión diaria y en la mayoría de los temas estamos de acuerdo, cada uno haciendo en cada momento las cesiones necesarias, algo que es normal ante un gobierno de coalición como en el que estamos. En este punto del puerto deportivo no es posible ese acuerdo, cada uno defendemos nuestra postura y democráticamente toca asumir lo que quiere la mayoría.

-Les achacan a ustedes y a la Consejería de Obras Públicas que no han propiciado un debate sobre este proyecto e, incluso, que ha habido un cierto oscurantismo.

-Eso no es cierto. Hace muchos años que se ha debatido sobre este proyecto y frente a ideas faraónicas que se barajaron en el pasado, el Ayuntamiento de San Vicente defendió de manera unánime contar con un puerto deportivo de las características del que se proyecta ejecutar. Eso se sabe desde hace tiempo. Ahora se ha concretado en los detalles pequeños. Se estaba a la espera de terminar unos trámites pero ya puedo adelantar que la próxima semana se hará un acto informativo.