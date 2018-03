El PRC exige detener la obra de los espigones de La Magdalena por su «atentado paisajístico sin precedentes» Protesta del pasado domingo contra la construcción de los espigones. / María Gil Los regionalistas reclaman un estudio de sostenibilidad del sistema de playas que ofrezca otras alternativas a «la monstruosidad que construyen ahora» DM . Santander Martes, 20 marzo 2018, 13:43

El PRC ha exigido al Ministerio de Medio Ambiente la paralización «inmediata» de los espigones de La Magdalena por suponer «un atentado paisajístico sin precedentes, con un impacto brutal y de dudosa eficacia, además de ser una imposición». Los regionalistas han presentado sendas iniciativas en el Ayuntamiento de Santander y en el Parlamento de Cantabria porque el problema, según ellos, «no solo afecta a la capital sino a toda la región».

La postura del partido de Miguel Ángel Revilla coincide así con la de ARCA y el Grupo Alceda, las dos agrupaciones ecologistas que han promovido las concentraciones de protesta contra esta obra, considerada clave por el Ministerio y el Ayuntamiento para que los temporales no se lleven la arena de las playas.

El portavoz del PRC de Santander, José María Fuentes Pila, ha reclamado, además, la realización de un estudio de sostenibilidad integral del sistema de playas, con el objeto de contar con otras alternativas que permitan «mantener los valores paisajísticos de la zona». Fuentes Pila ha sido especialmente crítico con el Ayuntamiento, al que ha acusado de actuar «como si la ciudad fuera solo de ellos, tomando decisiones que afectan a nuestro presente y futuro y a nuestra identidad, pese a la oposición de la ciudad».

La obra de los espigones, con una inversión de 2,3 millones de euros y que ha sido reclamado desde hace veinte años por la capital, tiene «dos trampas», según Fuentes Pila. La primera, que el Ayuntamiento «se escuda en un supuesto proceso de participación, cuando ha sido una imposición». Y la segunda, que la única alternativa para frenar la erosión de las playas «sea ese monstruoso mazacote con un impacto visual que el PP no ve o no quiere ver».

IU tacha de «hipócrita» al PRC El portavoz de IU y edil en Santander, Miguel Saro, ha reprochado al PRC su iniciativa «hipócrita» sobre los diques de La Magdalena, en la que se pide la paralización de la obra, y ha recordado que el pasado año el Gobierno regional renunció a impugnar los espigones para «congraciarse» con el ministro Íñigo de la Serna. Saro cree que es «sorprendente» que hoy en día el PRC «pretenda arrogarse» la defensa de causa alguna medioambiental en Santander cuando en julio de 2017 el Gobierno autonómico, el bipartito de regionalistas y socialistas, usó su renuncia a impugnar el proyecto de los espigones en la bahía de Santander «como carta de amor» a De la Serna. Para Miguel Saro, este hecho «no es nada nuevo», dado que «Cantabria está acostumbrada a que el PRC, en comandita con el PP o con su socio actual, el PSOE, dirija habituales ataques al territorio de la comunidad».

El Gobierno de Cantabria ya presentó en su día un recurso contencioso-administrativo al proyecto por su posible afección al Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Puntal de Somo, ya que el Ministerio basaba su afirmación de que no habría afección en base a un informe de hace 25 años.El recurso fue retirado al presentarse un informe del Cedes en el que aseguraba que no habría afectación. Una decisión que el portavoz del PRC en el Parlamento, Pedro Hernando, no cree que fuera equivocada.

Fuentes Pila también ha recordado que en 2013 el propio equipo de gobierno del PP presentó una alegación al proyecto aludiendo al «impacto visual» que los espigones tendrían, mientras que «ahora defiende a capa y espada esta aberración». «El Ministerio le dijo que serían de roca en lugar de hormigón y con menos pendiente, y el PP dio por satisfactoria la respuesta y las consecuencias las vemos hoy», ha denunciado.