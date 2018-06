'Salvar La Magdalena' redoblará sus esfuerzos contra los espigones Concentración de este sábado por la mañana en la plaza de Pombo. / Antonio 'Sane' Santander La plataforma explorará nuevas actuaciones por las vías política y judicial VIOLETA SANTIAGO Santander Sábado, 2 junio 2018, 15:25

La plataforma 'Salvar La Magdalena' redoblará sus esfuerzos para paralizar y hacer desaparecer los espigones construidos en la playa por dos vías, la política y la judicial. Y lo harán animados por el cambio de signo político del Gobierno de España, cuyo Ministerio de Medio Ambiente es el responsible de la obra que se está acometiendo. Así lo han afirmado esta mañana dos portavoces del citado colectivo (Manuel Zúñiga y Carlos García, del Grupo Alceda y Arca, respectivamente) durante la concentración que ha tenido lugar en la plaza de Pombo.

La cita, convocada para las 12.00 horas, se cambió en esta ocasión de lugar en un intento de involucrar a la ciudad y también al mundo de la Cultura de Santander, por lo que, como en la última movilización en el arenal el domingo pasado, se recitaron poesías y hubo música. Participaron en la convocatoria alrededor de 200 personas, una cifra que basta a los organizadores de la protesta, sabedores de «lo difícil que es conseguir en estos tiempos grandes movilizaciones». «Creemos, no obstante, que muchos santanderinos están despreocupados porque no han visto lo que se ha hecho en una playa que es un emblema del paisaje santanderino y que, cuando lo vean, se sumarán muchos más» al movimiento de rechazo que se generó hace ya tres meses.

Antonio 'Sane'

Y que, según han señalado los portavoces de la plataforma, «va a continuar. No vamos a parar hasta que no desaparezcan las escolleras de las playas». Sobre la decisión de la Fiscalía de Cantabria de archivar las dos investigaciones que tenía abiertas por este asunto, Carlos García se ha mostrado tranquilo: «esto no quiere decir que se nos cierren las vías judiciales».

Su próximo argumento ante los tribunales será apelar al daño paisajístico que se están haciendo en un punto altamente sensible para la ciudad. Y, políticamente, el cambio de Gobierno en Madrid abre «ciertas esperanzas» ya que tanto el grupo municipal del PSOE como el regional se han mostrado en contra de la construcción.