Aitana confirma las canciones que ha dedicado a sus exnovios en su último trabajo

Aitana ha dejado claro que en su último trabajo hace un repaso a toda su vida y eso incluye a sus exparejas, a las que no ha dudado en dedicar sus versos. Así lo ha confirmado en varias de sus entrevistas en las que ha explicado que sus vivencias le inspiran para escribir y que hay momentos en los que «hay que soltar», aunque luego escuche la canción y se dé cuenta de que ya no se siente así. Eso es lo que ha ocurrido en el caso de los temas dedicados a Sebastián Yatra y a Miguel Bernardeau.

Al ser preguntada por si ha dedicado un tema al colombiano, la respuesta ha sido rotunda: «Yo por mi parte sí». En '6 de febrero', Aitana canta sobre las promesas rotas: «Tú que me prometiste el mundo entero, ahora devuélveme mi 6 de febrero (…) A veces pienso que tal vez tú me usaste para olvidarte de otra que no olvidaste», canta en lo que parece una alusión a Tini Stoessel, la que había sido pareja de Yatra con anterioridad a ella.

En su caso, el colombiano, aseguró no haber dedicado ninguna de sus canciones a la española. Lo que sí ha pronunciado son unas recientes declaraciones en las que culpa a la presión mediática de su ruptura, valorando que una relación tan pública es difícil de sostener y termina pasando factura.

Miguel Bernardeau también es objeto de los versos de Aitana, en este caso, para disculparse con él públicamente. «Es una canción de perdón y quería que quedase claro para quién es. Es bonito pedir perdón con la música y a nivel público porque la gente lo está entendiendo, pero tampoco creo que sea algo que él necesite», ha apuntado. Se trata de la canción 'Cuando hables con él', en la que hace referencia a los «ojos azules» de su expareja porque quería que fuera «evidente» a quién iba dedicada. «Yo quería que lo fuese justamente con esa frase y todo el mundo sabe quién ha sido el primer amor de mi vida», ha expresado.

