Aprende a maquillarte como la actriz Blanca Suárez BELLEZA DMODA Recreamos el look eléctrico que lució en su reciente paso por 'El Hormiguero' ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 17 mayo 2019, 21:39

¡Hola, 'happylovers'! En Cantabria DModa siempre atentos a las últimas tendencias y lo que se cuece entre el mundo de las 'celebrities' y la belleza. Por eso, hoy recreamos el look que la actriz Blanca Suárez lució recientemente en su paso por el 'night show' líder de la noche española, 'El Hormiguero'.

Se trata de un 'make-up' creado por Natalia Belda, su maquilladora personal, quién acertó absolutamente con esta propuesta. Un maquillaje potente, eléctrico y llamativo, pero muy en armonía con la imagen y estilo de la actriz española.

Como sabéis, me encanta ponerme retos, aunque soy de las que prefiere apostar por los tonos muy potentes, ha sido muy genial recrear este look. Además, estrenamos paleta y no una cualquiera, ni más ni menos que la ansiada 'Riviera' de Anastasia Beverly Hills. Una oaleta que recomiendo sí o sí a todo el mundo porque resulta diferente y completa para crear todo tipo de looks.

Espero que os guste el vídeo y os invito recrearlo simultáneamente conmigo. Si es así, no olvides etiquetarme en las redes para poder verlo. Por cierto, los pendientes que sacó en el vídeo, que seguro me vais a preguntar, son de Capicúa, ¡una creadora de joyas leonesa que me encanta!

Os animo a comentar o plantear dudas, pero también a que podáis ver más contenidos en el canal de YouTube, donde comparto mi universo de maquillaje , así como diferentes ideas de belleza y revisiones de los productos que descubro cada mes.

También, aunque no tanto como Blanca, me asomo a las redes sociales: Instagram y Facebook, donde comparto mi día a día, looks y momentos únicos. Prometo no defraudar...

¡Besos mil! ¡Hasta la semana que viene!

