Un maquillaje múltiple a lo 'Juego de Tronos' BELLEZA DMODA Con motivo del fin de la serie comparto cuatro looks creados con una misma paleta para las más fans ALEXANDRA PALAZUELOS Viernes, 31 mayo 2019, 18:24

¡Hola, 'happylovers'! Hoy es uno de los vídeos que más trabajo me ha costado y, a la vez, más ilusión me ha hecho tanto grabar como editar. Me considero una fiel seguidora de 'Juego de Tronos', pero para vuestra tranquilidad no haré 'spoilers'.

Con motivo del final de la majestuosa serie he adquirido esta joya de joyas: la paleta que Urban Decay ha creado para despedir 'GOT'. Y me he dispuesto a crear cuatro looks para esta ocasión, de los que seguro que Daenerys Targaryen estaría muy orgullosa. ¡Espero que os gusten!

Como siempre, os animo a comentar o plantear dudas sobre lo que os cuento. También a visitar mi canal de YouTube, donde comparto más contenidos de maquillaje , interesantes consejos de belleza y completas revisiones de los productos que os resultarán muy útiles.

Si queréis más mundo 'happy', os espera en las redes sociales: Instagram y Facebook.

¡Besos mil! ¡Hasta la semana que viene!

Síguenos en: