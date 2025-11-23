Más de 200 parejas pasan por la mayor feria nupcial de Cantabria

Unas asistentes se acercan a uno de los puestos de la feria Love Day, en el Palacio de Exposiciones.

Domingo, 23 de noviembre 2025

El Palacio de Exposiciones ha sido testigo de una nueva edición de Love Day, la mayor feria de bodas y comuniones que se celebra en Cantabria, que ha reunido a más de 50 profesionales del sector y por la que pasaron más de 200 parejas.

El evento, consolidado como referente en el norte de España, ha acogido este domingo, de 11.00 a 20.00 horas, a representantes de todos los ámbitos necesarios para organizar una celebración perfecta.

Los asistentes han podido disfrutar de actuaciones en directo, demostraciones originales y participar en un gran sorteo de 500 euros para canjear en cualquiera de los proveedores asistentes. Asimismo, han podido conocer a los mejores proveedores, comparar servicios, descubrir las últimas tendencias y obtener asesoramiento personalizado.