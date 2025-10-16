David Bustamante: «Lo que más echo de menos es un cocido montañés»
El de San Vicente de la Barquera habló en 'El Hormiguero' de su esfuerzo para mantenerse en forma y de cómo le cuesta prescindir de uno de los emblemas de la gastronomía cántabra
Santander
Jueves, 16 de octubre 2025, 17:32
El cantante David Bustamante visitó este miércoles 'El Hormiguero' para hablar de su nueva gira de conciertos por varios teatros para presentar su nuevo ... disco, 'Inédito'. Su presencia en el espacio de Pablo Motos arrojó una audiencia de 4.306.000 espectadores, lo que le llevó a ser el espacio más visto.
Como es habitual, muchos fueron los temas tratados por el artista de San Vicente de la Barquera en el espacio de Antena 3. «Me molesta que, con todas las cosas que hago, se hable de mi peso, y lo hagan cobardes refugiados en las redes sociales. Yo soy consciente de donde me encuentro en cada momento, tengo mis tiempos, todos tenemos un espejo en casa para saber cómo nos encontramos» explicó. Habló de su cambio de vida y de su esfuerzo para mantenerse en forma, «me levanto, y hago una activación, salgo a caminar en ayunas y luego me voy a entrenar. Por la noche vuelvo a hacer hora, hora y media de cardio, ya sea jugando al tenis, al pádel o con algo que me resulte divertido. También he modificado la alimentación, no como hidratos a penas, no como harinas, no como azúcares, no bebo alcohol, no tomo refrescos», relata.
Y, entre todos estos cambios, hay algunos que cuestan más que otros, «lo que más echo de menos es un cocido montañés, unos escalopines al Cabrales… No es que no lo pueda comer, pero tiene que ser muy de vez en cuando, porque quiero mantenerme en esta forma para poder hacer bien lo que más me gusta, que son mis conciertos».
.@David_Busta: “Mi voz está mejor que nunca” #BustamanteEH pic.twitter.com/is1UKSbdFn— El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 15, 2025
El de San Vicente de la Barquera que estos buenos hábitos de ejercicio y alimentación los adquirió a raíz de experimentar ciertos problemas en su voz: «Cuando tienes malas digestiones y sufres reflujo, quemas las cuerdas vocales con la acidez del estómago». «Soy una persona que le fascina el picante, pero tienes que decidir entre una cosa u otra y encontrar un equilibrio», añadió.
