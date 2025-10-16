El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Bustamante estuvo el miércoles en El Hormiguero. A3
Cantabria DModa

David Bustamante: «Lo que más echo de menos es un cocido montañés»

El de San Vicente de la Barquera habló en 'El Hormiguero' de su esfuerzo para mantenerse en forma y de cómo le cuesta prescindir de uno de los emblemas de la gastronomía cántabra

Cantabria DModa

Cantabria DModa

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:32

Comenta

El cantante David Bustamante visitó este miércoles 'El Hormiguero' para hablar de su nueva gira de conciertos por varios teatros para presentar su nuevo ... disco, 'Inédito'. Su presencia en el espacio de Pablo Motos arrojó una audiencia de 4.306.000 espectadores, lo que le llevó a ser el espacio más visto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  2. 2

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  3. 3

    El acuerdo de Sanidad con Santa Clotilde para enviar pacientes los próximos 16 años costará 216 millones
  4. 4

    Muere el torrelaveguense Aquilino Ceballos, poeta y dramaturgo de la verdad y espiritualidad
  5. 5

    La alcaldesa de Santander desoye a los vecinos y continúa con la modificación del aparcamiento de Mataleñas
  6. 6

    La presidenta de Cantabria propone a Ayuntamiento y Racing «sentarse» para hablar del «espectacular» proyecto del estadio
  7. 7

    Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores
  8. 8 Aparece un coche desvalijado y sin ruedas en La Carmencita de Torrelavega
  9. 9 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor
  10. 10 Buruaga ahonda en su reforma fiscal con rebajas en la compraventa de vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes David Bustamante: «Lo que más echo de menos es un cocido montañés»

David Bustamante: «Lo que más echo de menos es un cocido montañés»