Los empresarios de camping conceden el 'Tejo cántabro' a la actriz Teresa Gareche El galardón reconoce así la promoción turística de la región que hace como creadora de contenido «utilizando el humor como herramienta de conexión y difusión» | El premio se entregará en la gala de la asociación el 10 de diciembre

P.C. Santander Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:33

El premio 'Tejo cántabro' que cada año concede la Asociación de Campings de Cantabria ha recaído en este 2025 en la actriz y creadora de contenidos Teresa Gareche. Una elección con la que se quieren reconocer una trayectoria y su compromiso con el desarrollo del sector turístico de la región. El premio le es otrogado «por su promoción turística de Cantabria dentro y fuera de nuestras fronteras, utilizando el humor como herramienta de conexión y difusión», ha informado la asociación que hará entrega del galardón durante la XXXII Gala de Empresarios de Camping de Cantabria, que se celebrará el martes, 10 de diciembre en el Hotel Santemar.

Teresa Gareche es actriz y creadora de contenido. Lleva diez años formándose como interprete en Madrid, después de hacerlo en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En estos años ha construido un camino propio que combina la interpretación, la comedia y la escritura -con una novela publicada y un pie en el stand-up-. En redes sociales ha encontrado un espacio donde mezcla ironía, autocrítica, con miles de seguidores que valoran su autenticidad y su humor.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Camping de Cantabria, Eneko Valle, ha puesto de relieve su «enfoque creativo y cercano», que ha contribuido de forma significativa «a proyectar una imagen positiva y auténtica de la comunidad, llegando a públicos muy diversos a través de distintos formatos y plataformas».

La Asociación de Empresarios de Camping resalta que el Tejo Cántabro se ha consolidado como un premio de referencia dentro del ámbito turístico, al reconocer la labor de personas o instituciones que han contribuido de forma destacada a la mejora de la realidad turística de Cantabria, con especial atención al mundo del camping.

La gala, que celebra su trigésimo segunda edición, volverá a reunir a empresarios y representantes del sector «en una noche que busca poner en valor el trabajo y el esfuerzo que hay detrás del crecimiento y la consolidación del camping como una de las ofertas turísticas más sostenibles y en auge en la región», explican.