La fructífera vuelta a los entrenamientos de Mozimán ESTO ES DEPORTE El entrenador de rugby retoma con energía su 'Desafío Try Again' con su firme propósito de recorrer a pie la ruta Santander-Madrid SERGIO SAINZ Martes, 23 julio 2019, 19:19

Quien conoce a Tristán 'Chucho' Mozimán sabe que es un hombre inquieto. La lesión que arrastraba los últimos meses dificultó que pudiera seguir sus planes físicos para afrontar con garantías su 'Desafío Try Again'. Dada su hiperactividad, no podía estar parado por mucho tiempo, así que hace tres semanas ha podido volver a entrenar «con bastante normalidad, incluso de forma más exigente que en otros momentos. La evolución es importante, estoy satisfecho», asegura.

Los efectos de retomar su reto con ejercicios han sido inmediatos. «He bajado bastante porcentaje de grasa y ganado masa muscular. No lo estoy viendo reflejado en los kilos, pero sí en la fuerza de los propios entrenamientos en el gimnasio», confiesa. Como siempre, un grupo de profesionales acompaña al argentino en este reto. Con una agenda intensa que incluyó estos días la subida a Peña Cabarga en bicicleta.

Ruta a bicicleta hasta Peña Cabarga. / DM

Mozimán sabe que su propósito solidario, en lucha contra la obesidad infantil, de recorrer Santander-Madrid a pie no será fácil, pero le sobra la ilusión. «He vuelto a caminar, poco a poco. Empecé un plan que alterna la cinta en el gimnasio con rutas por El Sardinero, Palacio de La Magdalena o Mataleñas. Por suerte, la planta del pie está respondiendo bastante bien», comenta. El protagonista del 'Desafío Try Again' no oculta que «sigo teniendo una leve molestia, aunque es tolerable. Los fisios me dijeron que lo tenía que hacer igual y acostumbrarme a trabajar con esa leve sensación de dolor». Y así es como evoluciona, con cómplices como sus hijos y compañeros, en su particular cruzada deportiva y social.

Síguenos en: