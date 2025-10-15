Jesús Mazón: «Haré lo que más me gusta, entrevistar a gente que tiene cosas que contar»

Jesús Mazón empezó su carrera profesional en El Diario Montañés hace 28 años. De aquí saltó a Telecabarga y se convirtió en uno de los ... rostros más queridos de la pequeña pantalla cántabra. Cuando se apagaron los focos se fue a Madrid y, sin encontrar lo que buscaba, le ofrecieron volver a Cantabria y ponerse al frente de las tardes de Punto Radio. Después se sumergió en el mundo del arte y las exposiciones y, de nuevo, regresa a este periódico para ofrecer a los lectores de la web 'Mazón & Cía'. En este vídeo pódcast, de emisión quincenal y que se estrena mañana, jueves, el comunicador hará lo que más le gusta: «Entrevistar a gente que tiene cosas que contar».

–Bienvenido de nuevo a El Diario Montañés.

–Sí, aquí empezó todo hace casi 28 años cuando trabajé en el departamento de Publicidad junto a Pedro López, que fue para mí un maestro. Este periódico es el medio de referencia de Cantabria y me hace muy feliz volver con 'Mazón & Cía'.

–¿En qué consistirá este nuevo proyecto?

–Voy a hacer lo que más me gusta, entrevistar a gente que tiene cosas que contar, y lo haré en formato vídeo pódcast. Entrevistas mirando a la cara a los invitados, escuchándoles, compartiendo… A veces serán conocidos, otros más anónimos, y nos emocionarán. Además me gustaría que nos acompañen los suscriptores, que vean en el plató cómo hacemos todo y creo que este formato va a gustar.

–Muchísima gente le conoce, pero, ¿quién es Jesús Mazón?

–¡Qué pregunta más difícil! Todos tenemos a muchas personas dentro, dependiendo del momento o del contexto somos de una u otra manera, pero soy una persona normal con un trabajo que no es normal. Cara al público me muestro optimista y vitalista, pero me encanta la tranquilidad, la calma, estar solo en casa, ver una serie, leer un libro, escuchar música o estar con mi gente o con mi perra. Creo que la clave está en ir hacia un camino de vida sencilla, de no necesitar grandes cosas.

–Y para llegar aquí ha habido un recorrido. ¿Qué queda de aquel niño que creció en Sevilla?

–Me siento muy sevillano porque, aunque nací en Santander, cuando tenía 40 días mis padres se fueron a vivir allí y estuve hasta los 12 años. Allí aprendí a hablar, a caminar, a vivir... Me recuerdo como un niño feliz por las calles del barrio de Los Carteros, soñando con ser parte de lo que hoy soy.

–¿Cómo recuerda el momento en el sus padres le dicen que se vuelven a vivir a Santander?

–No fue fácil. Mis padres eran de aquí y siempre soñaron con volver. Al poco de regresar, mi padre falleció y fue una etapa muy complicada de la que recuerdo la oscuridad de mi casa. Mi madre se quedó sola con dos hijos. Además, yo era muy sevillano y la gente de aquí es diferente. Fueron años muy complicados en los que apenas salía a la calle y veía mucha televisión.

Las frases Regreso «Volver a El Diario Montañés me hace muy feliz, aquí empezó todo» Experiencia «No me gusta ser un 'don Fue'. Estoy focalizado en el ahora y en los proyectos que tengo por delante»

–¿Y en qué momento pasa a formar parte de la pantalla?

–Empieza aquí, en El Diario Montañés. Estando en el departamento de Publicidad, vino un director de televisión a poner el anuncio de un casting porque buscaba un presentador. Me presenté y empecé a trabajar en Telecabarga. Creo mucho en el destino y aquel casting estaba escrito para mí. Aunque te escondas debajo de una mesa, si tienes marcado un camino en la vida, lo vas a vivir.

–¿Qué queda de ese Mazón?

–Fue una etapa preciosa que la recuerdo como pura experimentación. Hicimos historia, porque nunca antes se había hecho en Cantabria un programa de noche. Luego llegó el matinal, otro de tarde, de fines de semana… Todo en directo y con un equipo muy grande. No sería nadie si no viniera de esa etapa en la que hice de todo sin dejar de ser yo. Nunca me he vendido, nunca he hecho algo que no me gustara, nunca he mentido al espectador. Soy muy feliz al recordar esa etapa, pero no me gusta ser un 'don Fue'. Estoy focalizado en el ahora, en las cosas que hago y en los proyectos que tengo por delante.

–Cuando los focos de la tele se apagaron y tuvo que reinventarse, ¿qué hizo?

–Me fui a Madrid. Era el año 2009, en plena crisis, y no encontré nada que me gustara. No valgo para hablar de la vida íntima de la gente o ir recorriendo las calles con un micrófono. Respeto enormemente a la gente que lo hace, pero yo no valgo para eso. Entonces, me ofrecieron volver a Cantabria para hacer un programa en Punto Radio, la cadena de Vocento aquí, y volví. De alguna manera, siempre estáis en mi camino.

–Y luego llega el arte, los artistas, las exposiciones...

–Sí. Nunca imaginé hacer cultura y es una experiencia muy grata. Me encanta la sensación de poder organizar y dar forma a una muestra o a una colección que el público va a ir a visitar. En Cantabria hay muchísimo talento y la cultura forma parte de mi vida y mi sustento. Estoy muy feliz de trabajar en diferentes espacios y estar cerca de los artistas.

–Hablar de Jesús Mazón es hacerlo también de Rita, su perra…

–No puedo negar que desde hace unos años me cuesta aceptar la rapidez con la que pasa la vida. Va a cumplir 14 años y es muy doloroso pensar que no va a estar siempre. Rita es lo mejor que tengo: es el amor más limpio, la compañía más segura… A veces lo llevo mejor, otras peor. Tengo una amiga que me dice que tengo que convertir ese miedo en gratitud.

–'Mazón & Cía' le trae de vuelta a El Diario. ¿Qué mensaje le gustaría hacer llegar a los lectores?

–Les invito a todos a disfrutar de esta primera temporada de un proyecto muy ilusionante que estoy seguro que va a conectar con ellos.