Jesús Mazón, en el estudio de El Diario Montañés donde grabará las entrevistas que se emitirán en la web de El Diario Montañés.

Jesús Mazón, en el estudio de El Diario Montañés donde grabará las entrevistas que se emitirán en la web de El Diario Montañés. Foto: Javier Cotera // Vídeo: Héctor Ruiz

Jesús Mazón: «Haré lo que más me gusta, entrevistar a gente que tiene cosas que contar»

El comunicador estrena en El Diario Montañés 'Mazón & Cía', un vídeo pódcast en el que conversará con «cántabros que nos emocionen» ante los suscriptores

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:26

Comenta

Jesús Mazón empezó su carrera profesional en El Diario Montañés hace 28 años. De aquí saltó a Telecabarga y se convirtió en uno de los ... rostros más queridos de la pequeña pantalla cántabra. Cuando se apagaron los focos se fue a Madrid y, sin encontrar lo que buscaba, le ofrecieron volver a Cantabria y ponerse al frente de las tardes de Punto Radio. Después se sumergió en el mundo del arte y las exposiciones y, de nuevo, regresa a este periódico para ofrecer a los lectores de la web 'Mazón & Cía'. En este vídeo pódcast, de emisión quincenal y que se estrena mañana, jueves, el comunicador hará lo que más le gusta: «Entrevistar a gente que tiene cosas que contar».

