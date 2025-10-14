El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jesús Mazón en el estudio donde se grabarán las entrevistas.
Jesús Mazón en el estudio donde se grabarán las entrevistas.

'Mazón & Cía', nuevo programa de Jesús Mazón en El Diario Montañés

El comunicador estrena un videopódcast de entrevistas donde busca compartir historias de cántabros y la participación de los suscriptores

Cantabria DModa

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 13:33

Comenta

'Mazón & Cia' es el nuevo programa que estrena este jueves El Diario Montañés, un videopódcast de entrevistas donde el comunicador Jesús Mazón busca compartir las historias de cántabros y la participación de suscriptores. Antes del primer programa, mañana le ofreceremos una entrevista con el propio Mazón, que desvelará los entresijos de su nuevo proyecto en esta casa.

