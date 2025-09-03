Johnny Bravo, el «malo malísimo» de Sofía Ellar, se hace cura La artista de raíces santanderinas recuerda la grabación de su trilogía 'Mademoiselle Madame' con Pablo García, el amigo e influencer que ha anunciado su ingreso en un seminario a finales de mes

Leticia Mena Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

En plena pandemia, Sofía Ellar sufrió una catarsis de la que nació 'Mademoiselle Madame', un alter ego en el que se refugió para afrontar una dura situación emocional después de que su vida real se diera la vuelta como un calcetín. La mujer cándida que todos conocíamos se transformó en una 'femme fatale' y fue mostrando el día a día de ese cambio en sus redes sociales. El cambio hacía pensar que algo no iba bien, y su delgadez real hacían saltar las alarmas. Sofía se tiñó el pelo de negro, se puso una uñas excéntricas, piercings y tatuajes y se presentaba como «una nueva Sofía» a la que, literalmente, se «le había ido la olla». Grabó una trilogía en la que experimentó con estilos musicales muy distintos al suyo y en la que un chico «malo malísimo», que respondía por Johnny Bravo, representaba la cara oscura de la fama, la noche y el poder. Todo aquello hacía explotar la cabeza a los seguidores de la artista con raíces cántabras, que compartía su metamorfosis con una naturalidad que sorprendía a sus fieles. ¿Qué le estaba ocurriendo? ¿Había dejado atrás para siempre a la Sofía que conocían? ¿Era un simple juego… o la confesión de algo más profundo?

En septiembre de 2022 convocó a sus fans en el Cine Callao y allí apareció en un Ferrari con Johnny Bravo de la mano. ¿Eran pareja en la vida real? ¿En serio? Lo que pocos sabían es que todo aquel espectáculo respondía a una estrategia diseñada por la propia Sofía para lanzar su disco 'Libre', que fue como se sintió después de experimentar aquel proceso que resultó sanador. Allí mismo se quitó la peluca, las uñas, los piercing... y descubrió que todo había sido un proceso necesario para sanarse y seguir, poniendo el foco en la importancia de cuidar nuestra salud mental.

Esta historia volvió a la memoria de Sofía al recordar quién representó al «malo, tóxico y turbio» Johnny Bravo: el influencer Pablo García, que este lunes saltó a los medios al anunciar que ha recibido la llamada de Dios y se hace cura. Su amigo en común, Javier Pacheco, les presentó y, al poco, Sofía empezó a atraversar una situación personal complicada que le hizo replantearse todo en su vida. Uno de los días días que Pablo le estaba ayudando con una mudanza, la cantante se le quedó mirando y le preguntó si había actuado alguna vez. Ella seguía dando vueltas a la idea de convertir su alter ego 'Mademoiselle Madame' en un personaje con el que grabar tres canciones y otros tantos videoclips.

García ya hacía sus pinitos como modelo, pero nunca había interpretado un papel. Aun así solo le preguntó: «¿qué tengo que hacer?». Ella le contó su plan y Pablo se volcó en dar vida a Johnny Bravo, un hombre posesivo, celoso, manipulador, que llevaba a Mademoiselle Madame por la mala vida. Grabaron durante cuatro noches seguidas y, al terminar, el se iba a la iglesia a rezar como hacía siempre. El equipo de producción le pedía que no se quitara la calcomanía que le habían puesto en cuello simulando el tatuaje de un escorpión para seguir grabando la siguiente noche.

En el último vídeo de la trilogía, Sofía se arma de valor, le arrebata una pistola y se dispone a matarle. En ese momento aparece la verdadera Sofía Ellar, con su pelo rubio y su estética habitual, y detiene a Mademoiselle. Así terminaba la existencia de 'Mademoiselle Madame' para dar paso a 'Libre', el tercer disco de esta artista tan ligada a Santander desde que era niña.

Momento en el que Sofía Ellar y Pablo García entran en el Cine Callao de la mano. En esta imagen se aprecia el tatuaje de escorpión que pusieron a Pablo García en el cuello y que no se quitó durante los días grabación en los que no dudó en ir a rezar a la iglesia como hacía cada mañana. Detalle de la calcomonía de escorpión en el cuello de Pablo García durante su interpretación de Johnny Bravo. Otra imagen de la grabación. 1 /

La cantante recopiló ayer varias de las fotos que conserva de aquellas grabaciones junto a Pablo García. «Es un ser amigo excepcional que me ayudó muchísimo. Todo lo que pueda decir de él es poco», contaba Sofía Ellar a este periódico. Su amigo Pablo supo ver en ella «mucho más allá de mis ojos tristes y un corazoncito que se tambaleaba». Ya entonces, tal y como confiesa la artista, «decidiste poco a poco volver a acercarme a Dios sin presión. Tú las ibas soltando, me mandabas fotos cada día de la iglesia a la que te acercabas a horas locas para pedir por todos y también por mí».

Ese es Pablo García, el joven granadino que ahora se embarca en un proyecto tan «ilusionante» como diferente: ingresar en el seminario a finales de mes. Sofía reconoce que todavía lo está procesando. «Me llamó hace unos días para decirme que había hecho una lista de las personas importantes a las que se lo quería contar antes de hacerlo público y yo era una de ellas». También recuerda que cuando ella lo estaba pasando tan mal, él le dijo que algún día echarían la vista atrás y se reirían de todo aquello. Ella le miraba pensando que era imposible que ese momento llegara. Pero llegó. «Has demostrado que vales para lo que te propongas, que tu amor es infinito… hoy decides entregarle tu vida a Dios».

Ampliar Silvia Congost y Sofía Ellar. El apoyo de la psicóloga Silvia Congost para crear a 'Mademoiselle Madame' En el proceso de creación de Mademoiselle Madame, Sofía Ellar no estuvo sola. Contó con la orientación de su amiga la psicóloga Silvia Congost, especialista en gestión emocional y salud mental. Su apoyo fue clave para que la cantante pudiera transformar un momento personal complicado en un proyecto artístico con el que dar un mensaje de resiliencia y de cuidado interior. La propia Sofía ha querido reconocerlo públicamente en sus redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento. En él subrayaba que Madame fue mucho más que un alter ego: un refugio en tiempos de cambios y descoloque que, con la guía de Silvia, se convirtió en una experiencia sanadora tanto para ella como para muchos de sus seguidores.