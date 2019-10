Juana Álvarez, una vida dedicada a los animales en Cantabria En su defensa de los animales, tiene cuatro perros rescatados en casa, como Dana. / DM DMASCOTAS Activista concienciada, alza su voz desde el partido Pacma, mientras cuida de su familia perruna de cinco miembros RAQUEL TENORIO Sábado, 5 octubre 2019, 13:10

¡Hola, amigos! En DMascotas nos gusta conocer a personas volcadas con nuestros cómplices de cuatro patas y descubrir nuevas historias. En esta ocasión, hemos entrevistado a Juana Álvarez, candidata del Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) a la presidencia del Gobierno de Cantabria en las autonómicas de mayo. Queremos conocer un poco más de ella y de las directrices de este grupo político.

Juana nació en Andújar (Jaén), pero se trasladó desde pequeña a vivir a nuestra región, desarrolló sus estudios de Magisterio y Filosofía y Letras en la Universidad de Cantabria. Comenzó su andadura laboral en la administración de la Seguridad Social, donde sigue hoy día. Desde hace muchos años se mueve entre el ecologismo y el animalismo, ha pertenecido y pertenece a varias ONG's, así como protectoras de animales. Fueron las personas vinculadas a las protectoras de perros y gatos, los santuarios de animales, los reportajes de organizaciones como 'Igualdad animal' y otros movimientos similares los que la llevaron a afiliarse al Pacma para combatir desde las instituciones el maltrato animal. Desde esta entrevista aprovecha para enviar un agradecimiento a todas las personas volcadas con enormes esfuerzos para cuidar de ellos y también abrirnos los ojos, desarrollando la empatía que nos permita un trato mucho más digno para el resto de las especies animales.

-¿Cuántos animales viven contigo? ¿Cómo es la convivencia?

-Cuatro perros que han sido recogidos de la calle, de perreras, y una setter que no quería un cazador con displasia. Hay también en el jardín tres gallinas que me han dado y ya no ponen huevos. Además, dejo comida a los gatos callejeros que entran en el jardín de casa y se la comen, tenemos esa complicidad.

-¿Cómo puede ser un fin de semana habitual en la vida de Juana?

-Durante el fin de semana aprovecho para hacer comidas, compras, limpiar la casa y el jardín. Con los perros me voy a la Picota y al jardín del Pas. Habitualmente les saco dos veces al día. En el caso de la setter ya es muy mayor. Tiene 14 años y sólo puede salir por el jardín, le cuesta mucho andar.

Posando con Laura Duarte, nueva presidenta de Pacma. / DM

-Hablemos de tu faceta política y de Pacma. Recientemente se ha producido un cambio sustancial en la Junta Directiva del partido. Silvia Barquero ha pasado el relevo de la presidencia a la hasta entonces vicepresidenta Laura Duarte. ¿Se conocen los motivos de la renuncia de la anterior presidenta? ¿Se prevén algunos cambios en el programa o en la estrategia electoral de Pacma?

-En una carta a la militancia, Silvia nos comunicó que había llegado el momento de dar paso a una nueva etapa en la que otras personas fueran las que liderasen el proyecto y aportaran nuevas propuestas, perspectivas e ideas. En el transcurso de la asamblea que tuvo lugar el día 14 del mes anterior, Silvia se despidió en un acto muy emotivo, dejando el relevo en la nueva junta directiva presidida por Laura Duarte. Con Silvia, el partido se ha posicionado como la organización de referencia en la defensa de los animales en España. Este es el camino que vamos a seguir, nuestra mejor carta de presentación es el trabajo diario que hacemos en favor de los animales

-En el programa electoral de Pacma podemos leer la siguiente introducción: «En Pacma creemos en un mundo más justo para todos. Por eso, nuestra formación política defiende en sus programas electorales los derechos de todos los animales, el medio ambiente y la justicia social». Esta materia es quizás la menos conocida del partido, ¿nos puedes marcar los puntos más importantes relativos a la injusticia social?

-Una gran parte de las propuestas de Pacma en su programa electoral están dedicadas a las personas. El Partido Animalista es un partido progresista que cree en el valor del estado de bienestar como sostén fundamental de una sociedad justa, segura e igualitaria. Un sistema de bienestar que Pacma defiende con el mantenimiento de los servicios públicos al alcance de toda la ciudadanía en condiciones de gratuidad y universalidad. Pacma pone especial atención en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Más del 80% de las personas que forman Pacma son mujeres. No hay prácticamente nadie en el partido que no provenga, esté implicado o colabore con algún otro movimiento social. Quienes militan en el Partido Animalista tienen una especial sensibilidad hacia la injusticia y un enorme tesón en la búsqueda del cambio.

-El crecimiento en número de votos para Pacma a lo largo de las últimas citas electorales ha sido muy notable. ¿Cuáles crees que pueden ser las causas de esta evolución?

-Sin duda, todos los logros conseguidos por el partido en los últimos años, como son la prohibición del alanceamiento del Toro de la Vega; la lucha infatigable contra la caza, que entre otros éxitos ha supuesto la salvación de miles de cabras en la Sierra de Guadarrama; la suspensión y posterior elevación al Constitucional de la actividad cinegética en Castilla y León; la elaboración y presentación de la Ley de Protección Animal 'Ley Cero' a los diputados; las masivas manifestaciones que han atronado las calles de Madrid dando voz a los animales; la lucha infatigable contra los festejos taurinos y, concretamente, contra las becerradas. Y, por supuesto, la inexistencia de una defensa real en los nuevos partidos del cambio, que continúan sin defender los derechos de los animales y permitiendo, por un puñado de votos, prácticas ancestrales de maltrato animal, junto a una ciudadanía cada vez más concienciada con la empatía hacia los animales y la ecología.

Juana Álvarez, toda una mujer comprometida, posa en las calles de Torrelavega. / DM

-Echando la vista atrás podemos apreciar una gran diferencia en cuanto al número de detractores tanto de la tauromaquia como de la caza, dos de los frentes abiertas de Pacma. ¿Veremos algún día el final de ambas prácticas?

-Por supuesto, más pronto que tarde estas dos practicas formarán parte de nuestro pasado, porque son prácticas ancestrales que se basan en el sufrimiento animal y que perjudican a los ecosistemas. Respecto a la primera, la caza es una actividad violenta que genera la muerte de millones de animales. Una actividad que causa sufrimiento, maltrato y abandono de cientos de miles de perros que no han servido para los cazadores, que muchos terminan en las protectoras y los que no ejecutados en las perreras. España es el único país de la Unión Europea que permite la caza con otros animales. La caza ha roto el equilibrio ecológico de nuestra fauna autóctona y nuestros ecosistemas eliminando especies depredadoras e introduciendo híbridos. 270 especies de vertebrados se han extinguido por el mundo a causa de esta actividad. Los 300 millones de cartuchos que se disparan cada temporada dejan en el campo 5.000 toneladas de plomo. El plomo, metal pesado altamente contaminante, supone un grave impacto medioambiental y provoca la muerte a decenas de miles de aves acuáticas. El colectivo de los cazadores tiene como principal argumento el mejorar el equilibrio de las especies. Sin embargo, tienen que repoblar el campo de animales que han sido criados de manera intensiva en granjas para luego poder matarlos.

Respecto al segundo punto -la tauromaquia-: Durante 2018, y según las estadísticas del Ministerio de Cultura, se celebraron en España 1.521 festejos en plaza, lejos de los 3.651 que se programaron en 2007. El descenso interanual 2017-2018, ha sido del 2,1%. En el histórico 2007-2018, esto supone un descenso porcentual del 58,4%. La mayoría de los festejos, el 79%, se celebró en recintos de municipios pequeños, de escaso aforo -espectáculos de poca o nula «calidad»-, salvo aquellos a los que acuden 'espadas' de renombre para preparar la temporada. Es evidente, también por otros datos que reflejan las encuestas realizadas por el Ministerio de Cultura, que el interés de las personas en estos festejos es ínfimo, sólo un 8% de los encuestados dijo haber asistido alguna vez a un festejo taurino. Se sostienen gracias a las ayudas del Ministerio de Cultura, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

-Respecto a Pacma Cantabria, ¿hay un equipo fuerte y consolidado? ¿Los habitantes de esta comunidad saben que cuentan con un partido político que lucha por los derechos de los animales? ¿Llegan a Pacma Cantabria muchas denuncias a este respecto? En tal caso, ¿cuáles son las más recurrentes?

-En el documento de estrategias que se ha aprobado en la pasada asamblea, uno de los puntos es la consolidación de Pacma en los territorios. Si bien somos conscientes de la dificultad en cuanto a medios para tener infraestructuras y tecnología audiovisual para obtener documentación gráfica de los casos de maltrato en esta comunidad. Algunas de las acciones llevadas en los últimos meses fueron el escrito al termino municipal de Soba y a la Dirección General del Medio Natural alertando de la ilegalidad de su pretensión de eliminar a todos los perros que vaguen sin control por los montes. Este verano se avisó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria sobre varios casos de delfines varados en las playas de Cantabria y se mandaron notas de prensa. La mayoría de los casos que nos llegan son de maltrato de perros que lo vehiculamos a través de la página web yodenuncio.pacma.es.

-Según palabras textuales de la página web oficial de Pacma, referidas a los animales: «Nuestro objetivo es incluir en la agenda política la necesidad de un trato digno para ellos, denunciando las injusticias a las que se les somete y proponiendo alternativas para conseguir un marco legal que les ampare». ¿Existe alguna posibilidad real a largo plazo, de que en nuestro país, no sólo influya en las decisiones que afectan al país, sino que gobierne una formación política con las características de Pacma?

-Tú lo has dicho, a largo plazo sí, pero ahora nuestro objetivo es entrar en las instituciones como único referente en la defensa de los derechos de los animales. Tenemos muchos ejemplos en la historia de luchas sociales que se creían impensables hace décadas y que, actualmente, en las sociedades occidentales se han conseguido o se están consiguiendo, como el avance de la socialdemocracia, los derechos de las mujeres, de los colectivos LGTBIQ... Los partidos políticos que las defendieron y las defienden se encuentran en el poder o cerca.

Con Roky, uno de sus queridos perros en el jardín. / DM

-Hace unas semanas he podido leer, con gran alegría, la noticia de que en un colegio de Granada se va a impartir, por primera vez, una asignatura de respeto a los animales. ¿Puede ser este el germen de una educación reglada orientada en el respeto al resto de los habitantes de este planeta?

-Sin duda, en el apartado 1.2 de nuestro programa se incluyen programas de información y educación. Inclusión de materias y/o contenidos relacionados con el respeto, el bienestar y la protección de los animales en los sistemas educativos. Es indispensable una intervención educativa dirigida a la ciudadanía, que fomente de manera preventiva una conducta mas cívica y una tenencia responsable de los animales. Maltratar no consiste sólo en emplear violencia, sino que comprende situaciones tristemente cotidianas de nuestra geografía como mantener a los animales en deficientes condiciones higiénico-sanitarias, no proporcionarles un alimento adecuado y suficiente, un alojamiento cómodo y seguro, o mantenerlos permanentemente encadenados o encerrados. Quien decide tener un animal a su cargo se convierte en responsable de su salud y de su bienestar, y debe ser consciente de las obligaciones y compromisos que ello implica para así poder asumirlos de manera reflexiva y responsable. Proponemos el desarrollo de programas de información y educación para promover entre la ciudadanía el respeto por los animales, prevenir el abandono y fomentar la adopción responsable de los mismos.

