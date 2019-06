Una lesión no frena los avances sociales del reto de Mozimán 01:01 ESTO ES DEPORTE El popular entrenador de rugby celebró en el Parque de Las Llamas la primera marcha 'Desafía Try Again', junto a la Fundación Gasol SERGIO SAINZ Martes, 4 junio 2019, 20:09

Tristán 'Chucho' Mozimán sigue firmen en su 'Desafío Try Again'. Lo que empezó como un proyecto personal de ejercicio y pérdida de peso se ha convertido en un auténtico compromiso social. Así se demostró en la primera marcha 'Try Again', celebrada este fin de semana en el Parque de Las Llamas, en colaboración con la Fundación Gasol. Concienciar frente a la obesidad infantil fue su principal objetivo y logró que numerosas familias se enfundaran las deportivas y compartieran un día entretenido y diferente.

El entrenador del Aldro Energía Independiente Rugby Club valora muy positivamente el evento. «Había muchas opciones en toda la ciudad, pero tuvimos más de 350 inscritos y el equipo se volcó totalmente, logrando un gran ambiente», explica. Entre todos, consiguieron que la prueba fuera diferente, «se impuso la imaginación, para nada fue una marcha monótona. Hicimos estaciones cada 400 metros con obstáculos y diferentes pruebas de equilibrio, puntería, fuerza, ejercicios… Salió espectacular».

Así, Mozimán adelanta su planteamiento de repetir el próximo año y contar con más cómplices de algún centro escolar cántabro para lograr más recorrido y visibilizar su causa entre los pequeños.

La agenda de 'Chucho' sigue imparable con otros momentos que comparte con sus seguidores, como la primera gala del deporte de Personal Market Nutrition, organizado por Alejandro Fraile, que tuvo lugar en el Hotel San Millán. Allí fue galardonado, junto a representantes del club La Gallofa de baloncesto y el jugador Ander Torrico Balonmano Sinfín.

En su caso, Mozimán fue premiado por promover los hábitos saludables. «Es muy buena idea apoyar el deporte de Cantabria y me consta que continuarán los próximos años», comenta el argentino.

En cuanto a su actualidad física, Mozimán prosigue con sus entrenamientos, muy centrado en recuperarse de su lesión, «porque tengo la fascitis plantar que no me mejora nada. De hecho, en la marcha 'Try Again' hice dos kilómetros y tuve que subirme a la bicicleta porque notaba mucho el dolor», comparte.

Sus planes pasan por un trabajo de fisioterapia todo este mes, para en julio volver a caminar. «Sigo entrenando con pesas, natación y bici, para volver a estar fuerte y empezar con caminatas para el reto a pie Santander-Madrid», concluye.

