Mozimán se enfrenta a un nuevo método de entrenamiento Debido a la dificultad para superar la barrera de 148 kilos, el protagonista del 'Desafío Try Again' variará durante seis semanas los ejercicios y la alimentación ALEXÁNDER AGUILERA Miércoles, 24 abril 2019, 17:45

Ha pasado ya casi un mes desde la última entrada, en la que hablamos acerca de las dificultades de Chucho Mozimán para seguir con los hábitos, tanto de ejercicio físico como de alimentación durante el mes de marzo. La apertura de un nuevo negocio dejaba menos horas para dedicar al desafío. Con todo esto, la báscula pasó de 149,8 a 148 kilos. Sin embargo, esta última cifra no se ha reducido durante el presente mes, lo que ha llevado al equipo de profesionales a crear un plan que tiene como objetivo bajar ocho kilos a lo largo de las próximas seis semanas.

En lo referente al aspecto físico, el entrenamiento que está llevando a cabo Mozimán desde el pasado lunes es lo más duro a lo que se ha enfrentado. Y es que, la novedad respecto a los ejercicios de pesas que habitualmente realiza, son 30 segundos de máximo esfuerzo aeróbico, es decir, tras realizar una serie de pesas, se dirige rápidamente a una bicicleta elíptica para estar medio minuto a esfuerzo máximo. Aunque la dureza del principio irá desapareciendo con el paso de los días, el entrenador del Aldro Energía Independiente Rugby Club ya ha podido sentir los efectos del nuevo método. «El lunes, que fue el primer día, casi me desmayo. Se me nublaba la vista, pero mi preparador físico me dijo que era normal. Así que a recuperar y a empezar de nuevo», explicó.

Por otro lado, la dieta va de la mano del ejercicio en estas seis semanas. Aunque es muy parecida a la que ha seguido hasta ahora, la diferencia radica en que por la noche únicamente puede ingerir proteínas y verduras, incluso, hay algún que otro día señalado en el que se tiene que ceñir a las verduras. Con este impacto esperan que el cuerpo reaccione y consigan superar la barrera de los 140 kilos.

Coincidiendo con el Mundial de Rugby, Mozimán se trasladará a tierras japonesas el próximo 2 de octubre. Un viaje que durará alrededor de dos semanas y que está abierto a todas aquellas personas que deseen conocer el país asiático y disfrutar de unos de los mejores partidos de rugby del mundo, tal y como explica el protagonista: «Lo que vamos a hacer es combinar el desafío con mi gran pasión. De esta manera, el día 5 disfrutaremos en Tokio del encuentro entre Argentina e Inglaterra y el 12 Inglaterra-Francia».

Por otro lado, el viaje tiene un espacio reservado para Kumano Kodo. Se trata de unas rutas de peregrinación similares a lo que en España es el Camino de Santiago. «Mi idea es armar un grupo de personas para realizar este viaje», explicó.

En la próxima entrada os podremos informar sobre los avances en este peculiar entrenamiento que espera sacar de ese pequeño bache en el que se encontraba sumido Mozimán.

