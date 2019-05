Mozimán y la Fundación Gasol se unen en la lucha contra la obesidad infantil Moziman con sus dos hjos Alonso y Mercedes con los que participará en la marcha de Las Llamas. ESTO ES DEPORTE La entidad de los hermanos Pau y Marc ha firmado un convenio con el entrenador de rugby que arrancará con una marcha solidaria el 2 de junio en el parque Las Llamas ALEXÁNDER AGUILERA Martes, 14 mayo 2019, 19:13

Hace ya varios meses que el 'Desafío Try Again' y la Fundación Gasol iniciaron conversaciones para poner en marcha el convenio de colaboración que ambas partes firmaron la semana pasada y que, por fin, se ha hecho oficial. Además, no habrá que esperar mucho tiempo para ver plasmado dicho acuerdo, ya que domingo 2 de junio el parque de Las Llamas será el escenario de la 'I Marcha Solidaria Desafío Try Again', con la lucha contra la obesidad como objetivo claro y con la recaudación íntegra destinada a inscripciones en la fundación.

En lo referente a la marcha, serán un total de 8 kilómetros en los que los participantes podrán disfrutar de dos peculiaridades. La primera de ellas serán los pequeños obstáculos que se encontrarán a lo largo del recorrido, no obstante, serán modificaciones pensadas para que pequeños y mayores no tengan gran dificultad para superarlos. Asimismo, los superhéroes también tendrán algo que ver durante el recorrido. «Tendremos cuatro estaciones a lo largo de la marcha y cada una de ellas estará relacionada con un superhéroe. Una de ellas estará relacionada con el equilibrio y, al llegar a ella, habrá unos voluntarios encargados de explicar los fundamentos del equilibrio en relación con la actividad física. También realizarán una serie de ejercicios como demostración», explicó Tristán Mozimán. Este acto se repetirá cada kilómetro y medio hasta el final del recorrido.

Animación

La jornada contará con la presencia del conocido Dj Ivi, el pequeño santanderino de 12 años que ha participado recientemente en el programa televisivo de 'Got Talent' y que será el encargado de poner música a lo largo de la marcha. Por otro lado, también se realizarán una serie de actividades deportivas en grupo, por ejemplo, zumba. En definitiva, será una mañana repleta de diversión y actividad física saludable. «Antes de inclinarnos por esta fundación, barajamos otras posibilidades, pero apostamos por ella porque tiene unos programas muy buenos de lucha contra la obesidad infantil. Le da mucha importancia a la familia en el sentido de convivencia. Uno de los hábitos que promueve es, por ejemplo, el hecho de cenar en familia sin televisión ni móviles, solamente hablando y esto es algo que me parece importantísimo», resaltó Mozimán.

Una de las últimas actividades en familia. / FUNDACIÓN GASOL

Así, desde 'Desafío Try Again' animan a todo el mundo a participar en la marcha. Mayores, pequeños y familias tendrán reservado su hueco el 2 de junio. Asimismo, desean que todas las canteras deportivas de Cantabria, sean del deporte que sean, se unan a esta fiesta con fines solidarios.

Síguenos en: