¿Pueden los perros oler el miedo?

Seguro que alguna vez has oído la frase «cuidado al acercarte a los perros, que huelen el miedo». Esta creencia popular está muy arraigada, pero ¿qué hay de verdad en ella? Aunque los canes posean uno de los mejores olfatos presentes en la naturaleza, ¿realmente son capaces de oler el miedo?

Los expertos sostienen que los perros, más que «oler», intuyen y perciben cosas por nuestro comportamiento. En este sentido hay que tener en cuenta dos factores: nuestras hormonas y nuestro lenguaje corporal.

El gran olfato de los perros les permite seguir un rastro de olor grandes distancias. Si están bien entrenados son capaces de detectar sustancias peligrosas o ilegales, e incluso encontrar personas bajo escombros tras un derrumbe. De la misma manera, cuando se dice que un perro «huele el miedo», lo que huele realmente el animal es nuestro olor corporal. Gracias a este olor, los perros son capaces de diferenciarnos de otras personas, de detectar nuestro estado de salud, e incluso pueden intuir en qué momento del ciclo de ovulación se encuentra una mujer. Esto es debido a qué ellos detectan cambios hormonales significativos.

Cuando sentimos miedo, estrés, ansiedad o excitación, sufrimos cambios en nuestros niveles de adrenalina o endorfinas, y eso es precisamente lo que detectan los canes. Son capaces de oler a través de nuestros fluidos corporales, como el sudor, las lágrimas, la sangre o la orina.

Pese a todo esto, los estudios no han logrado determinar de forma concluyente si los canes pueden detectar a través del olor cambios hormonales ligeros. Algunos expertos sostienen que para que un perro fuera capaz de detectar esos cambios tan mínimos debería estar muy cerca de la persona, e incluso necesitar pegar el hocico a su piel. Otro factor que influye son las características de cada perro y sus capacidades olfativas, que pueden diferir mucho de un can a otro. Por lo tanto por el momento no se puede afirmar que un perro sea capaz de detectar tu miedo a través del olfato. Por el contrario, lo que te delata es tu comportamiento.

Nuestro lenguaje corporal

Los perros puedes interpretar el comportamiento de otros animales o personas debido a su lenguaje corporal. Aunque no puedan oler el miedo, detectan el estado de alerta desde la distancia. Si estamos en alerta, el perro puede interpretar que podemos tratar de atacarle, razón por la que puede gruñir o atacar antes de ser atacado, razón por la cual se suele decir a la gente que no se acerque a un perro que no conoce si tiene miedo.

Por lo tanto, en respuesta a la pregunta de si los perros son capaces de oler el miedo, aunque está claro que pueden olfatear cambios hormonales no está demostrado que puedan percibir cambios tan pequeños. Lo que realmente les confirma que estás asustado es tu lenguaje corporal si te mueves con movimientos tensos o estas en alerta.

