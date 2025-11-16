El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joaquín, sostenido artísticamente por los brazos de Samuel Dilkes, en la portada de Vogue Portugal. DM

Joaquín Ruiz

Bailarín, coreógrafo y modelo
«Trabajar con Nathy Peluso es un lujo»

El joven bailarín, coreógrafo y modelo salió de Torrelavega con 16 años y a los 21 pasó a ser el más joven de la compañía Peridance, escuela de Nueva York, donde reside

Isabel González Casares

Isabel González Casares

Torrelavega

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con 21 años tener un recorrido artístico tan brillante y con tanto potencial como el de Joaquín Ruiz Martín es difícil. Este joven abandonó su ... ciudad natal, Torrelavega, con 16 años para iniciar un despegue profesional, que le ha llevado a Nueva York, donde reside actualmente. Allí está desarrollando su profesión de bailarín y coreógrafo, trabajando para figuras tan relevantes y situadas en el estrellato de la música como Cristina Aguilera o Nathy Peluso. Pero su largo recorrido no se queda ahí, no. Da para mucho más. Porque Joaquín se ha convertido en un modelo de poderoso físico que ha sido portada de Vogue Portugal y es una de las caras de la última campaña de Mac Cosmetic. Y seguimos... ha desfilado para el diseñador de moda estadounidense Rick Owens en la París Fashion Week y posado para el prestigioso fotógrafo Matthew Brookes en un libro que retrata a bailarines por todo el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  2. 2

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  5. 5

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  6. 6

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  9. 9

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  10. 10

    «Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Trabajar con Nathy Peluso es un lujo»

«Trabajar con Nathy Peluso es un lujo»