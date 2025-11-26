360.000 euros para quince proyectos de entidades sociales de Cantabria

La dotación de la entidad permitirá atender a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad en la región

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación 'la Caixa' ha seleccionado quince proyectos de entidades sociales en Cantabria a los que destinará más de 360.000 euros. La dotación impulsará la acción del tercer sector social y permitirá atender a 2.038 personas en situación de vulnerabilidad de la región.

Con el objetivo de seguir promoviendo la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como de contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en tres grandes ámbitos de actuación: personas mayores; discapacidad, trastorno mental o enfermedad; y pobreza e inclusión social.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de estas siete líneas de actuación: inserción sociolaboral, acceso a recursos residenciales temporales, convivencia intercultural, promoción de hábitos saludables y gestión emocional, prevención de las violencias y las adicciones, cultura como herramienta para la inclusión social e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80% al 90% del importe de la ayuda concedida.

«Nuestro compromiso con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad es firme y sostenido en el tiempo. Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas. Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan con agilidad a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios. Estas iniciativas generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad. Además, son un motor de cohesión social y territorial».

Así lo ha subrayado la responsable de Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación 'la Caixa', Laura García, en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Comunidad de Cantabria 2025, que ha tenido lugar en Santander. En el acto intervinieron representantes de tres entidades sociales cántabras cuyos proyectos han sido seleccionados en la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2025.

Por un lado, la Asociación de Mujeres TEDA con el Proyecto ESCOLTA, asistente personal en la zona sur de Cantabria dirigido a mejorar el bienestar de las personas mayores y/o dependientes que residen en el entorno rural; también, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, con el Programa de formación y empleo para personas sordas que favorecerá el asesoramiento, orientación y apoyo en la búsqueda de empleo de forma individualizada. Asimismo, participó la Fundación Amigó Cantabria, con el Proyecto Conviviendo Cantabria, que acompañará a través de la prevención e intervención socioeducativa y terapéutica a familias en las que los hijos o hijas muestran algún tipo de violencia hacia sus referentes adultos.

Impacto en el territorio

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Cantabria 2025 se han presentado 50 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Los quince proyectos seleccionados, que permitirán atender a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad, se llevarán a cabo de la mano de 61 profesionales y 215 personas voluntarias. Del total de proyectos seleccionados, el 13,3% se dirige a personas mayores; el 46,7% está dirigido a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social y el 40% se dirige a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad.

A escala territorial se ha conseguido un elevado impacto, con proyectos distribuidos entre seis localidades de Cantabria. Nueve de ellos se sitúan en Santander, dos en Camargo y el resto se reparten por Torrelavega, Reinosa, Reocín y Rionansa.

Ámbito rural

Además de los quince proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación 'la Caixa' acompañará al proyecto seleccionado en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Cantabria.

Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Cantabria de más de 98.000 euros para los próximos tres años. Concretamente, el proyecto es Campoo nos cuida: hacia un modelo de cuidados comunitario y tiene como objetivo implementar un modelo de cuidados comunitario que garantice el envejecimiento activo y digno para las personas mayores en Reinosa.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.

Un programa con más de 25 años de historia

En 2024, las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación 'la Caixa' celebraron su 25 aniversario, un hito que refleja no solo el compromiso continuado de la entidad, sino también la evolución y consolidación del tercer sector como motor clave de transformación social.

Entre 1999 y 2025, las convocatorias han impulsado 220 proyectos en Cantabria a través de los cuales se ha atendido a 67.484 personas, con una aportación acumulada de 4,6 millones de euros.

En el conjunto de España, entre 1999 y 2024, las convocatorias han impulsado más de 23.500 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a alrededor de 10 millones de personas, con un presupuesto global que sobrepasa los 500 millones de euros.