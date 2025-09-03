Alumnos, docentes y profesionales sanitarios de Cantabria, unidos contra el acoso escolar El Casino de Santander acogió el evento 'Voces Contra el Bullying' para romper el silencio y superar el negacionismo ante esta lacra social de graves consecuencias para la salud mental infanto-juvenil, con un incremento de los casos de ansiedad y depresión e incluso riesgo de suicidio

Varios niños representaron el espectáculo de apertura 'El drama del bullying', en el que se representaron escenas de los roles de las víctimas y sus agresores, las familias, los educadores, los centros, los medios de comunicación y la sociedad.

L. M. Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:05 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

Cerca de medio centenar de personas participaron este martes en un acto cultural de carácter solidario a favor de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabria para concienciar y movilizar al conjunto de la sociedad frente al acoso y la violencia en el ámbito educativo. El evento contó con las actuaciones en directo del coro femenino de 'La Fábrica de la Voz' y el rapero santanderino Adrián Muñoz ('Crazy boy'), así como con los espectáculos de denuncia social creados por la directora teatral Rosa Casuso y la bailarina y coreógrafa Monty Lima.

Organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac con el respaldo del Ayuntamiento de Santander y los colegios profesionales de enfermeras, farmacéuticos y médicos de Cantabria, en el acto intervinieron alumnos, docentes y profesionales sanitarios para mostrar su compromiso ante esta lacra social, que actualmente se ha convertido en un grave problema de salud pública. A escasos días del inicio de nuevo curso, la Asociación Tolerancia 0 al Bullying alerta de que «los datos oficiales son solo la punta de iceberg, ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o falta de confianza en el sistema, un silencio que acarrea trastornos de ansiedad y depresión, abandono escolar y riesgo de suicidio».

Para romper este silencio, más de cuarenta estudiantes y profesores protagonizaron el espectáculo de apertura titulado 'El drama del bullying', en el que se representaron escenas de los roles de las víctimas y sus agresores, las familias, los educadores, los centros, los medios de comunicación y la sociedad. Así, niños y jóvenes de entre 5 y 18 años actuaron con los guiones realizados por los docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Ana Sanfélix, Esther Del Corral, Marta González, Borja Gutiérrez, Christina Lihme, Sergio Sánchez Abascal, Óscar Súa y Rus Trueba, presidenta de la Junta de Personal Docente de Cantabria.

Foto de familia de la presentación de la campaña 'No estás solo' de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying. El joven Axel Rojo fue uno de los alumnos participantes en el acto 'Voces contra el bullying' . El profesor de educación infantil, Borja Gutiérrez, con una de las camisetas que recogieron los mensajes de la campaña 'No estás solo' de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying. Alumnos y profesores formaron parte activa de los espectáculos culturales del evento 'Voces contra el bullying' . 1 /

Todos ellos hicieron suyo el lema 'No estás solo' de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying a través de distintos mensajes plasmados en camisetas para fomentar valores como el respeto o la empatí,a y luchar contra el acoso, la soledad y la exclusión. Para ello se sumaron a una emotiva presentación a la que también participaron las profesoras de Educación Secundaria Ángela Alonso y Yolanda Marcos, que interpretó también un sketch sobre el maltrato y el suicidio.

En el evento, presentado por José Luis Callejo y Rosa Casuso, intervino el director de la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria, Javier Cifirán, desde la que relató la experienia del cortometraje 'La Gran Broma', una iniciativa del área de Juventud del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna dirigida y protagonizada íntegramente por niños. Igualmente, también tuvo voz la poeta, socióloga y trabajadora social Dori Campos, que hizo hincapié en la importancia de las emociones sociales y el bienestar emocional para la protección de la salud.

Otras de las voces que se escucharon fueron las de quienes participaron en la lectura del 'Manifiesto contra el acoso escolar en Cantabria', redactado por el pediatra, escritor, divulgador y actor Aser García Rada. Una lectura coral que llevaron a cabo el vicerrector de Ordenación Académica y anterior defensor universitario de la UC, Ángel Cobo; la directora del área de Profesorado y docente de la Facultad de Enfermería, María Paz; la pediatra y vocal de la junta directitva del Colegio de Médicos, Montse Matilla; el profesor y escritor, Pablo Escribano; la directora teatral Rosa Casuso; la directora del instituto José María de Pereda, Elena Vicente; la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, María García del Hierro; y la ex consejera de Educación y Juventud, Sofía Juaristi.

Lea aquí el manifiesto ⬇️​









Lectura del Manifiesto contra el acoso escolar en Cantabria del pediátra, escritor y divulgador científico, Aser García Rada. Representación del happening 'El drama del Bullying'. Intervención de la presidenta de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, Lourdes Verdeja. Actuación del coro de la 'La Fábrica de la Voz'. 1 /

La cita convocó a numerosos representantes políticos e institucionales de la región, como el vicepresidente del Parlamento, Alejandro Liz; los portavoces de los grupos Popular y Vox, Juan José Alonso y Leticia Díaz; la diputada nacional, Noelia Cobo; y los diputados autonómicos, Ana Belén Álvarez; Cándido Cobo y Yolanda García. El director general del Servico de Emergencias Samuel Ruiz; la concejala de Empleo de Santander, Chabela Gómez-Barreda, y los también ediles locales, Vicente Nieto y Rosa Pereda también estuvieron presentes, aunque desde la organización echaron en falta a representantes de las consejerías de Eduación, Salud e Inclusión Social.

También estuvieron presentes el teniente coronel de Guardia Civil, César Vázquez; la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Luz Fernández; la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Eva Fernández Cobo; y el cónsul de Malta, Román Villaescusa. Otros de los que con su presencia mostraron su preocupación por la situación que muchos menores viven en los colegios fueron la presidenta de la Asociación de Creadores de Cantabria, María José Pereda De Castro; el presidente de Apemecac, Miguel Rincón; la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones; y el delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Torrelavega, Ángel Antonio Díaz Jorde, entre otros. Finalizado el acto, los asistentes disfrutaron de un vino español del Grupo Riojano, Granja Cudaña y La Crujiente en la terraza del Casino.