El Casino de Santander acogerá el evento 'Voces Contra el Bullying' el 2 de septiembre Más de alumnos y profesores participarán en el evento de la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac para recaudar fondos para la institución Tolerancia 0

Leticia Mena Santander Lunes, 25 de agosto 2025, 22:44 Comenta Compartir

Con la vuelta al cole volverán los madrugones, las prisas, la ilusión de muchos por ver a sus compañeros y el miedo de otros por reencontrarse con quienes les hacen la vida imposible. La sociedad avanza y somos mucho más sensibles al bullying que hace años, pero todavía queda mucho por hacer. Según la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Cantabri, los datos que trascienden «son solo la punta de iceberg», ya que muchas víctimas no denuncian por miedo, vergüenza o falta de confianza en el sistema, y este silencio se trasforma en ansiedad, depresión, abandono escolar y riesgo de suicidio. A dos semanas de que arranque el curso, Asociación de Creadores de Cantabria y la del Pequeño y Mediano Comercio (Apemecac) vuelven a mostrar su apoyo en la lucha contra esta lacra social organizando un nuevo evento que, bajo el título 'Voces contra el bullying', se celebrará el martes 2 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Gran Casino Sardinero

Actuaciones musicales en directo, representaciones de obras de microteatro y espectáculos en los que participarán activamente más de cincuenta alumnos y profesores dan forma al programa organizado para el próximo martes, cuya puesta en escena correrá a cargo de la directora del coro de 'La Fábrica de la Voz', Mery Sánchez; la directora teatral Rosa Casuso; y la bailarina y coreógrafa Monty Lima.

La pintora Gloria Torner es la autora del cartel de este año que ha titulado 'Molinillo de viento amarillo'. «Un símbolo del derecho a soñar y sentirse seguro de todos los niños, y una metáfora de la lucha de cada persona para vencer sus miedos», ha explicado la autora.

Gloria Torner junto al cartel que ha creado para el evento contra el bullying. Charo Ibáñez

Desde la organización apuntan que todos los participantes que saldrán a escena mostrarán con su trabajo su compromiso ante esta lacra social, «que hipoteca el futuro de las nuevas generaciones y que actualmente se ha convertido en un grave problema de salud pública». «Será una llamada a la reflexión desde los valores de la cultura para romper el silencio y generar mayor empatía ante el drama del bullying, como reflejo de la violencia psicológica instaurada en nuestra sociedad», ha subrayado durante la presentación el director del evento, José Luis Callejo, quien también ha hecho hincapié en que «solo con un cambio de mentalidad seremos capaces de avanzar frente al negacionismo para encontrar soluciones a esta problemática social y construir entre todos un futuro más tolerante y respetuoso». El evento cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento de Santander y los colegios oficiales de enfermeras, farmacéuticos y médicos de Cantabria.

Un 15% del alumnado cántabro sufre acoso escolar, según la Asociación Tolerancia 0 al Bullying Desde la Asociación Tolerancia 0 al Bullying aseguran que tras los casos confirmados existe otra realidad, «un contexto de exclusión al margen del protocolo oficial, que no recoge insultos, humillaciones y un escenario de violencia que afecta gravemente a la salud mental». En Cantabria, las cifras oficiales señalan un 15% del alumnado afectado, a lo que la presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja, responde que «no podemos conformarnos con los números visibles, tenemos que trabajar en prevención, acompañamiento y cultura del respeto, porque lo invisible es lo que más daño hace». Bajo el lema 'No estás solo', la asociación ofrece servicios de prevención, atención e información a víctimas y familias, así como también trabajo educativo con agresores, entendiendo que a menudo arrastran historias de sufrimiento, para lo que cuenta con un equipo multidisciplinar, integrado por psicólogos, educadores, abogados y animadores socioculturales. Fundada en 2017, Tolerancia 0 al Bullying Cantabria desarrolla campañas audiovisuales de sensibilización en centros educativos, conferencias y talleres comunitarios para visibilizar el acoso y romper el silencio. En esta línea, la asociación, que demanda medidas más contundentes, condenó públicamente los recientes casos de agresiones en institutos de Cantabria, alertando sobre la insuficiencia de los protocolos actuales para frenar el problema y proteger a las víctimas frente al acoso, la soledad y el riesgo de suicidio, la segunda causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 29 años en España, tras el cáncer. En este sentido, un reciente estudio de Aldeas Infantiles SOS de octubre 2024 coloca al maltrato, el bullying, la soledad y el abuso de internet y redes sociales como factores de riesgo significativos para el suicidio adolescente.