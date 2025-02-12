La Fundación ''la Caixa'' ayuda a 75 niños, niñas y adolescentes y 55 familias a lo largo de 2024

Uno de los espacios de apoyo para familias con riesgo de pobreza y exclusión social puesto en marcha por CaixaProinfancia.

El programa CaixaProinfancia de la Fundación ''la Caixa'' ha acompañado en Cantabria a más de 70 niños, niñas y adolescentes, así como a más de 50 familias en situación de vulnerabilidad, riesgo de pobreza o exclusión social en 2024. Este resultado se ha logrado gracias a la colaboración de entidades sociales comprometidas con la igualdad de oportunidades en la infancia.

ALCANCE Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 120 Desde sus inicios en 2007 el programa ha llegado a más de 120 menores en Cantabria y a 86 familias en la región

Desde su creación en 2007, el programa ha beneficiado a más de 120 menores y a más de 86 familias cántabras, ofreciendo un acompañamiento integral y personalizado. A través del refuerzo educativo, el desarrollo de competencias básicas y el impulso de la inclusión social, Caixa- Proinfancia trabaja para reducir la vulnerabilidad infantil y fomentar el acceso a oportunidades educativas, promoviendo el bienestar familiar en todo el territorio español.

ALCANCE Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 18 son los años que lleva este programa trabajando en entornos vulnerables ofreciendo un apoyo integral con atención psicosocial

El programa trabaja para acompañar a estos niños, niñas, adolescentes y familias en situación de pobreza económica y vulnerabilidad social, brindándoles las herramientas necesarias para superar las barreras socioeconómicas a las que se enfrentan y garantizando que puedan acceder a las mismas oportunidades de crecimiento, educación y bienestar que sus iguales.

En España, uno de cada tres niños y niñas vive en situación de pobreza, una realidad que impacta directamente en su desarrollo personal, educativo y social. Con el objetivo de romper la transmisión de la pobreza heredada, CaixaProinfancia promueve un acompañamiento integral y personalizado, orientado a mejorar las competencias básicas, los hábitos de estudio y la autoestima de los participantes, favoreciendo así su empoderamiento y su inclusión social.

ALCANCE Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 90% es el porcentaje de éxito de los menores que han participado en el programa y han resultado promocionar de curso.

«A través de este programa, nos esforzamos por garantizar que ningún niño o niña quede atrás. Queremos que todos puedan crecer, aprender y soñar con un futuro mejor, sin que su contexto social o económico sea una barrera para alcanzar sus metas. CaixaProinfancia es, en definitiva, nuestra apuesta por una sociedad más equitativa y solidaria », afirmó el subdirector general de la Fundación ''la Caixa'', Marc Simón.

Con 18 años de experiencia en entornos vulnerables, CaixaProinfancia ofrece un apoyo integral y multidimensional con actividades que abarcan desde el refuerzo educativo hasta la atención psicosocial y bienestar familiar.

ALCANCE Y RESULTADOS DEL PROGRAMA 82,4% la tasa alcanzada de graduación de la ESO por parte de los menores y adolescentes que recibieron este apoyo

Su modelo de intervención innovador, basado en el trabajo en red, se despliega por todo el territorio español, en las 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, 148 municipios, 197 redes y 467 entidades sociales. El programa se articula a través de redes territoriales de atención, promoviendo la colaboración entre entidades sociales, administraciones locales y otros agentes del territorio (escuelas, centros de salud y servicios sociales).

Esta coordinación permite optimizar los recursos y garantizar que cada niño o niña reciba el apoyo necesario según su situación y necesidades. Las condiciones del entorno, la salud o la organización familiar, influyen directamente sobre los procesos de aprendizaje, haciendo más vulnerable mayores dificultades para alcanzar el éxito escolar.