La I Feria del Hogar llegará a Santander a finales de octubre

Más de sesenta expositores, talleres y sorteos tendrán lugar en el Palacio de Exposiciones | Los asistentes podrán adquirir productos con precios especiales

Cantabria DModa

Santander

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:48

El Palacio de Exposiciones de Santander acogerá los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre la I Feria del Hogar de Cantabria, ... que contará con la participación de más de 60 expositores de la región, entre los que estarán representados sectores como la decoración, domótica, ahorro energético o jardinería, e incluye sorteos de vales de consumo entre los asistentes. Esta iniciativa, de acceso gratuito, está organizada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, con el apoyo de la Federación de Comercio de Cantabria (Coercan) y la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria.

