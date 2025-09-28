La I Feria del Hogar llegará a Santander a finales de octubre

El Palacio de Exposiciones de Santander acogerá los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre la I Feria del Hogar de Cantabria, ... que contará con la participación de más de 60 expositores de la región, entre los que estarán representados sectores como la decoración, domótica, ahorro energético o jardinería, e incluye sorteos de vales de consumo entre los asistentes. Esta iniciativa, de acceso gratuito, está organizada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, con el apoyo de la Federación de Comercio de Cantabria (Coercan) y la colaboración del Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria.

Los asistentes a la feria podrán adquirir directamente promociones, stocks y productos con precios especiales de las empresas expositoras. Como incentivo especial, a lo largo de cada jornada se celebrarán sorteos de vales de consumo entre los asistentes, de cara a fomentar la participación y la experiencia del visitante.

Además, se contará con un programa de talleres y ponencias abiertas al público, orientadas a ofrecer consejos prácticos e ideas innovadoras para mejorar la calidad de vida en casa y apostar por soluciones más sostenibles y tecnológicas.

Asimismo, la cita servirá para que los profesionales del sector presenten sus propuestas y novedades en sectores como textil de hogar, eficiencia y ahorro energético, domótica, aerotermia, jardinería, electrodomésticos, mobiliario, decoración y descanso.

El horario de apertura será el viernes, 31 de octubre, de 17.00 a 21.00 horas, y el sábado y el domingo, 1 y 2 de noviembre, de 10.30 a 21.00 horas.

En nota de prensa, el Gobierno ha informado de que las empresas interesadas en participar pueden inscribirse a través del siguiente número de teléfono 924232464 o en el correo electrónico feriadelhogarcantabria@gmail.com. Tienen de plazo hasta el próximo 8 de octubre.

Los expositores deberán tener su centro de trabajo en Cantabria y desarrollar su actividad principal en los sectores relacionados con el mundo del hogar, y la participación se ha fijado en 100 euros + IVA para stands de 12 metros cuadrados, mientras que las empresas con productos más voluminosos, como muebles o establecimientos de venta de electrodomésticos, dispondrán de espacios abiertos de 24 metros cuadrados a un precio de 200 euros + IVA.