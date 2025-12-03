El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
El salón está presidido por una chimenea, dos butacas tapizadas en bouclé, una gran alfombra y una reproducción de 'La creación de Adán', de Miguel Ángel. Churina Design
Cantabria DModa

El hogar en Piélagos en el que todo volvió a empezar

La diseñadora ucraniana Katerina Churina y su marido encontraron en Cantabria una vivienda para reformar y construir el lugar donde envejecer y criar a sus hijas lejos de la guerra

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:52

Comenta

Algunas casas nacen de un impulso más hondo que un proyecto arquitectónico. La de Katerina Churina y su familia brota del deseo de empezar de nuevo. Originaria de Kiev, esta diseñadora con más de veinte años de experiencia en interiorismo descubrió Cantabria hace cinco años, buscando junto a su marido –el escritor, también ucraniano, Viktor Berezenko– «el lugar donde envejecer y criar a sus hijas».

Cada verano viajaban desde Ucrania y exploraban algo más sobre la vida en el norte: la sanidad, la educación, la tranquilidad, incluso la comodidad de ... los vuelos para los frecuentes viajes de trabajo de Katerina. Poco a poco confirmaron que la región reunía todo lo que soñaban para su futuro: «Nos gusta absolutamente todo de Cantabria».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  4. 4

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  5. 5

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  6. 6

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  7. 7

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  8. 8 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  9. 9 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El hogar en Piélagos en el que todo volvió a empezar

El hogar en Piélagos en el que todo volvió a empezar