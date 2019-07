Decoración

Mejor hotel del mundo con menos de 50 habitaciones: 'Velaa Private Island' (Maldivas)

Mejor hotel del mundo con menos de 200 habitaciones: 'Cachet Boutique Zhejiang Circuit' de Katharine Pooley (Shaoxing, China)

Mejor hotel del mundo con más de 200 habitaciones: '1 Hotel and Homes', de Kobi Karp Architecture and Interior Design Inc (Miami Beach, Florida)

Mejor hotel de playa del mundo: 'Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island', de Ecoid Architects Pte Ltd Singapore (Seychelles, África)

Mejor hotal/chalet en la nieve del mundo: 'Chalet Nevalis', de Cittolin Polli & Associés SA (Verbier, Suiza)

Mejor hotel spa del mundo: 'Strøm Spa Nordique Vieux-Québec', del estudio de arquitectura Lemaymichaud (Québec City, Canadá)

Hotel con mejor suite del mundo: 'Mandarin Oriental Hyde Park London', de Purcell (Knightsbridge Londres)

Hotel con mejor zona club/bar del mundo: 'SoBE', de Keane. en W Hotel (Palm Jumeirah, Dubai)

Mejor restaurante del mundo: 'Porfirio´s Restaurante', de Filipao Nunes (México)

Mejor restaurante dentro de un hotel del mundo: 'The Cadierbar' (Stockholm, Suecia)

Hotel del mundo con mejores zonas públicas: 'Hotel Elephant Weimar, Autograph Collection' (Weimar, Alemania)

Mejor hotel de Europa con menos de 50 habitaciones: 'Hotel TwentySeven', de ZZDP Architects (Ámsterdam, en Dam Square)

Mejor hotel de Europa con menos de 200 habitaciones: 'Vintry & Mercer' (Garlick Hill, Londres)

Mejor hotel de Europa con más de 200 habitaciones: ''Club Med Les Arcs Panorama' (Bordeaux, Francia)

Hotel con mejor suite de Europa: 'Mandarin Oriental Hyde Park London' (Knightsbridge, Londres)

Hotel con mejor bar/club de Europa: 'Hard Rock Hotel London' (Marylebone, Londres)

Mejor restaurante de Europa: 'Hilton Diagonal Mar Barcelona & Aurt Restaurant' (Barcelona)

Mejor restaurante dentro de un hotel de Europa: 'Fritz&Felix' (Baden-Baden, Alemania)

Mejor hotel de Asia con menos de 50 habitaciones: 'Artyzen Sifang' (Nanjing China)

Mejor hotel de Asia con más de 200 habitaciones: 'Le Méridien Zhongshan' (Zhongshan, China)

Mejor hotel con suite de Asia: 'Conrad Manila, Suite Presidencial' (Manila, Filipinas)

Mejor hotel de Asia con zonas públicas: 'Suzhou Huafa Park House Sales Office' (Shanghai, China)

Mejor restaurante de Asia: ''Wan Chu Restaurant' (Shenzhen, China)

Mejor restaurante de Asia dentro de un hotel: 'The Bay', en el 'Mandarin Oriental Jumeira Dubai' (Jumeira, Dubai)

Hotel con mejor diseño de América y el Caribe: 'Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center' (Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico)

Hotel con mejor suite del América y el Caribe: 'Westin St. Francis' (San Francisco)

Hotel con mejor diseño de África: 'Studio One' (Dubái)

Mejor restaurante de África: 'Four Seasons Resort Seychelles' (Isla Desroches, Seychelles)

La residencia más lujosa por menos de cinco millones de libras: 'House Atholl' (Johannesburg South Africa)

La residencia más lujosa por más de cinco millones de libras: 'Residence at Lomas de Chapultepec' (Lomas de Chapultepec, Mexico)

