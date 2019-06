Porcelanosa presenta en Santander Xtone, un material de interiorismo revolucionario 02:55 DECORACIÓN Se trata de un producto cerámica de grandes dimensiones que da muchas posibilidades a decoradores y arquitectos CANTABRIA DMODA Jueves, 27 junio 2019, 19:23

El mundo del interiorismo está de enhorabuena al conocer la llega de Xtone de Urbatek. Una lámina de gran formato que el grupo Porcelanosa presentó en Santander en un evento muy concurrido, que contó con la presencia de expertos como el arquitecto Moisés Royo Márquez y la 'foodie' Carolina Ferrer, que cocinó en directo. Nuestra compañera Pilar Llera, experta en endulzarnos los días, se trasladó hasta la Avenida de Parayas para conocer en primera persona este nuevo material que se ha convertido en una de las soluciones más completas para arquitectos e decoradores. Su diseño hecho a medida ofrece un gran número de registros y posibilidades para superficies, mobiliario o fachadas. Este porcelánico de gran formato está fabricado con minerales naturales y presenta un espesor de 12 milímetros. Su composición evita la proliferación de hongos y bacterias, así como la acumulación de suciedad y resiste a las altas y bajas temperaturas.

Víctor Bejerano, gerente de Porcelanosa Santander, agradecía la gran asistente a este «evento inédito, sólo se realizan cinco a nivel nacional para presentar este producto revolucionario en el mercado». El acto comenzó con una explicación formal de Moisés Royo Márquez, co-fundador de MukaArquitectura, quien destacada de Xtone «las nuevas capacidades técnicas que van a sorprender al consumidor. Gran versatilidad en revestimientos de suelos o paredes. Normalmente nos encontramos problemas en ajustar los espacios, en cuanto a su medida, pero, gracias a su gran medida, podemos ajustar el espacio a nuestra materia». Así se demostró en el espacio con unos montadores que hicieron una instalación real, «el traje a medida», según Bejerano, con piezas de cerámica ya cortadas.

Carolina Ferrer probó 'in situ' las posibilidades del Xtone, que facilita el cocinado con todas las garantías en la misma encimera. Lo bueno del material es que permite partir sobre ello, colocar cazuelas directamente del fuego, placas del horno, al ser un material tan resistente y que permite acortar tiempos de cocinado. Ella misma, habituada a compartir en redes su universo vegano y saludable, elaboró un par de recetas en el espacio de 'show-cooking' que habilitaron para la ocasión, con una cuidada decoración floral y de ingredientes ambientales. Mientras departía con los asistentes cocinó unas galletas y una hamburguesa de garbanzos. «He alucinado, no lo había probado antes. Me han dicho que elaborara todo en la encimera (cortar, picar, mezclar, hacer la masa) y no se rayado nada. Es pasar el trapo y se limpia, una maravilla». Así que las ventajas del Xtone son muchas y efectivas.

